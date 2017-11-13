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"Локомотив": Чорлука уже готовит хорватам футболки Миранчука и экскурсии по "РЖД Арене"

"Локомотив" опубликовал шутку, посвященную выходу сборной Хорватии на чемпионат мира-2018. Напомним, за хорватов выступает защитник "железнодорожников" Ведран Чорлука.

"Ведран Чорлука и сборная Хорватии едут на чемпионат мира-2018 в Россию! Мы подглядели в телефон Ведрана – капитан уже готовится показать Москву партнёрам по сборной", - пишет в твиттере пресс-служба "Локо".

Теги: Локомотив Чорлука Сборная Хорватии
Сегодня, 11:58
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