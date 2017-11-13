Жорж Манджек: да, "Спартак" делал по мне запрос

Полузащитник пражской "Спарты" Жорж Манджек рассказал об интересе к своей персоне со стороны "Спартака"."Да, "Спартак" делал по мне запрос, связывался с моими представителями. Еще был интерес из "Гамбурга", они просматривали меня в нескольких матчах.Сейчас я сосредоточен на выступлении за "Спарту". Интерес ко мне приятен, я рассматриваю предложения, но мне нравится и в "Спарте". У меня хороший контракт, я не против отработать его до конца", – передает слова Манджека Footmercato.