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Жорж Манджек: да, "Спартак" делал по мне запрос

Полузащитник пражской "Спарты" Жорж Манджек рассказал об интересе к своей персоне со стороны "Спартака".

"Да, "Спартак" делал по мне запрос, связывался с моими представителями. Еще был интерес из "Гамбурга", они просматривали меня в нескольких матчах.

Сейчас я сосредоточен на выступлении за "Спарту". Интерес ко мне приятен, я рассматриваю предложения, но мне нравится и в "Спарте". У меня хороший контракт, я не против отработать его до конца", – передает слова Манджека Footmercato.
Теги: Спарта Спартак
Сегодня, 14:56
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№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
это вообще кто?

Чернокожий гладиатор за копеечную цену.Всё как Федян любит))))))))


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:51) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
совсем там в спортачке офуели confusedк игроку самой Спарты посмели обратиться


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:32) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
это вообще кто?
Регистрация: 22.05.2015
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