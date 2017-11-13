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На стадионе "Локомотива" планируют смонтировать закрывающуюся крышу

На "РЖД Арене" появится закрывающаяся крыша, сообщил президент железнодорожников Илья Геркус в Инстаграме.

"Изучив всё разнообразие технологий по подогреву трибун, мы пришли к выводу, что наилучшим решением было бы решение комплексное - крытые фасады и закрывающаяся крыша над стадионом.

Говорить о том, сколько это даёт преимуществ клубу, наверное, даже не стоит. Преимущества очевидны. Чтобы оценить перспективы проекта, мы скоро приступим к проектированию новых фасадов и крыши.

Эти работы заложены в бюджет-2018, обсуждались на последнем совете директоров и были одобрены. Так что первый шаг сделан, теперь нужно пройти весь путь", - говорится в сообщении Геркуса.
Теги: Локомотив Геркус
Сегодня, 15:59
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№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:11) #
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Болеет за:
«Кубань»
Почему изначально стад без крыши забабахали?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 16:05) #
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online

Это конечно правильно. В нашем климате то.
Регистрация: 28.05.2014
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