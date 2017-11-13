На стадионе "Локомотива" планируют смонтировать закрывающуюся крышу

На "РЖД Арене" появится закрывающаяся крыша, сообщил президент железнодорожников Илья Геркус в Инстаграме."Изучив всё разнообразие технологий по подогреву трибун, мы пришли к выводу, что наилучшим решением было бы решение комплексное - крытые фасады и закрывающаяся крыша над стадионом.Говорить о том, сколько это даёт преимуществ клубу, наверное, даже не стоит. Преимущества очевидны. Чтобы оценить перспективы проекта, мы скоро приступим к проектированию новых фасадов и крыши.Эти работы заложены в бюджет-2018, обсуждались на последнем совете директоров и были одобрены. Так что первый шаг сделан, теперь нужно пройти весь путь", - говорится в сообщении Геркуса.