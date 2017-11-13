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Хулен Лопетеги: Россия славится хорошими футболистами, этот матч станет для нас проверкой

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги на пресс-конференции перед товарищеским матчем против России ответил на вопросы журналистов.

- Игра Испании сильно зависит от Иско?

- Да, он очень важен для нас. Он всегда в фантастической форме. Но, прежде всего, у нас коллективная игра. Независимо от того, кто выйдет на поле, главная -это команда. думаю, завтра будет зрелищный футбол и Испания покажет себя с лучшей стороны.

- Матч с Россией станет настоящей проверкой для вас перед ЧМ?

- Испания попала в первую корзину на ЧМ. Поэтому завтрашний матч может стать проверкой. Россия славится хорошими футболистами - и тактически и физически. Завтра очень важный матч для нас. Россия играет дома, при своих болельщиках. За последние два года Россия сыграла мало официальных матчей. Поэтому игра с нами для них тоже важная.

Плюс они играют дома. Это дополнительная мотивация для них. Многие российские футболисты продолжают играть в своей стране, что делает русский чемпионат сильным и конкурентноспособным.

- Кто из ваших звезд завтра выйдет на поле ?

- Для нас нет звезд или основных игроков. Для нас все футболисты основа. Не нам решать кто из них звезды. Мы ко всем относимся одинаково.

Rusfotoball.info
Теги: Лопетеги Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 19:06
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6
(1)
№6 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Плюс они играют дома. Это дополнительная мотивация для них.
Пошутил? Нашим сборникам без разницы, где балду пинать. Если они решат пинать балду вместо игры, то их не смутит дома или нет они.
Регистрация: 23.03.2016
№5 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 20:16) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: casabl
Россия славится хорошими футболистами - и тактически и физически.

Это он про Дзюбу, штоле?

Да ну, леща киданул, и все. Раскатают наших мастеров как это самое...
Регистрация: 9.11.2010
№4 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 20:13) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
где же они прячутся эти хорошие Российские футболист...эх((
Регистрация: 10.07.2009
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Славилась до 81 года рождения ..а дальше sob печаль
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 19:33) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это какими же хорошими футболистами Россия славится???Хоть одного бы назвал, блин...При Советском Союзе, тут да, согласен, были хорошие и отличные футболисты. А сейчас...???Как всегда соперник льстит...
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: casabl (Сегодня, 19:22) #
  • -1
  •  (1)
online

Россия славится хорошими футболистами - и тактически и физически.

Это он про Дзюбу, штоле?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
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