Хулен Лопетеги: Россия славится хорошими футболистами, этот матч станет для нас проверкой

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги на пресс-конференции перед товарищеским матчем против России ответил на вопросы журналистов.- Да, он очень важен для нас. Он всегда в фантастической форме. Но, прежде всего, у нас коллективная игра. Независимо от того, кто выйдет на поле, главная -это команда. думаю, завтра будет зрелищный футбол и Испания покажет себя с лучшей стороны.- Испания попала в первую корзину на ЧМ. Поэтому завтрашний матч может стать проверкой. Россия славится хорошими футболистами - и тактически и физически. Завтра очень важный матч для нас. Россия играет дома, при своих болельщиках. За последние два года Россия сыграла мало официальных матчей. Поэтому игра с нами для них тоже важная.Плюс они играют дома. Это дополнительная мотивация для них. Многие российские футболисты продолжают играть в своей стране, что делает русский чемпионат сильным и конкурентноспособным.- Для нас нет звезд или основных игроков. Для нас все футболисты основа. Не нам решать кто из них звезды. Мы ко всем относимся одинаково.