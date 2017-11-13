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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Хулен Лопетеги: Россия славится хорошими футболистами, этот матч станет для нас проверкой
Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги на пресс-конференции перед товарищеским матчем против России ответил на вопросы журналистов.
- Игра Испании сильно зависит от Иско?
- Да, он очень важен для нас. Он всегда в фантастической форме. Но, прежде всего, у нас коллективная игра. Независимо от того, кто выйдет на поле, главная -это команда. думаю, завтра будет зрелищный футбол и Испания покажет себя с лучшей стороны.
- Матч с Россией станет настоящей проверкой для вас перед ЧМ?
- Испания попала в первую корзину на ЧМ. Поэтому завтрашний матч может стать проверкой. Россия славится хорошими футболистами - и тактически и физически. Завтра очень важный матч для нас. Россия играет дома, при своих болельщиках. За последние два года Россия сыграла мало официальных матчей. Поэтому игра с нами для них тоже важная.
Плюс они играют дома. Это дополнительная мотивация для них. Многие российские футболисты продолжают играть в своей стране, что делает русский чемпионат сильным и конкурентноспособным.
- Кто из ваших звезд завтра выйдет на поле ?
- Для нас нет звезд или основных игроков. Для нас все футболисты основа. Не нам решать кто из них звезды. Мы ко всем относимся одинаково.
Rusfotoball.info
- Игра Испании сильно зависит от Иско?
- Да, он очень важен для нас. Он всегда в фантастической форме. Но, прежде всего, у нас коллективная игра. Независимо от того, кто выйдет на поле, главная -это команда. думаю, завтра будет зрелищный футбол и Испания покажет себя с лучшей стороны.
- Матч с Россией станет настоящей проверкой для вас перед ЧМ?
- Испания попала в первую корзину на ЧМ. Поэтому завтрашний матч может стать проверкой. Россия славится хорошими футболистами - и тактически и физически. Завтра очень важный матч для нас. Россия играет дома, при своих болельщиках. За последние два года Россия сыграла мало официальных матчей. Поэтому игра с нами для них тоже важная.
Плюс они играют дома. Это дополнительная мотивация для них. Многие российские футболисты продолжают играть в своей стране, что делает русский чемпионат сильным и конкурентноспособным.
- Кто из ваших звезд завтра выйдет на поле ?
- Для нас нет звезд или основных игроков. Для нас все футболисты основа. Не нам решать кто из них звезды. Мы ко всем относимся одинаково.
Rusfotoball.info
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