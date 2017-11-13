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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборная Албании на выезде выиграла у Турции
Сборная Албании на выезде переиграла Турцию со счетом 3:2 в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Турция - Албания 2:3
Голы: Садику, 24, 39, Ундер, 47, Грезда, 55, Акбаба, 60
Турция: Бабаджан, Йардымджи (Демирок, 46), Туран (Туфан, 46), Сёюнджю, Азиз (Кейбаши, 46), Йокушлу, Ундер (Унал, 71), Озьякуп, Чалханоглу (Язиджи, 75), Тосун, Караман (Акбаба, 60)
Албания: Бериша, Хюсай, Леньяни (Алийи, 67), Весели, Маврай, Грезда (Айдаревич, 81), Лилай (Лила, 86), Джака, Мемушай, Роши (Айети, 67), Садику (Кака, 67)
Предупреждения: Мемушай, 32, Азиз, 41, Мемушай, 41, Туфан, 77, Сёюнджю, 90+2, Тосун, 90+3
Удаления: Мемушай, 41
Товарищеский матч
Турция - Албания 2:3
Голы: Садику, 24, 39, Ундер, 47, Грезда, 55, Акбаба, 60
Турция: Бабаджан, Йардымджи (Демирок, 46), Туран (Туфан, 46), Сёюнджю, Азиз (Кейбаши, 46), Йокушлу, Ундер (Унал, 71), Озьякуп, Чалханоглу (Язиджи, 75), Тосун, Караман (Акбаба, 60)
Албания: Бериша, Хюсай, Леньяни (Алийи, 67), Весели, Маврай, Грезда (Айдаревич, 81), Лилай (Лила, 86), Джака, Мемушай, Роши (Айети, 67), Садику (Кака, 67)
Предупреждения: Мемушай, 32, Азиз, 41, Мемушай, 41, Туфан, 77, Сёюнджю, 90+2, Тосун, 90+3
Удаления: Мемушай, 41
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