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Сборная Албании на выезде выиграла у Турции

Сборная Албании на выезде переиграла Турцию со счетом 3:2 в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Турция - Албания 2:3

Голы: Садику, 24, 39, Ундер, 47, Грезда, 55, Акбаба, 60

Турция: Бабаджан, Йардымджи (Демирок, 46), Туран (Туфан, 46), Сёюнджю, Азиз (Кейбаши, 46), Йокушлу, Ундер (Унал, 71), Озьякуп, Чалханоглу (Язиджи, 75), Тосун, Караман (Акбаба, 60)

Албания: Бериша, Хюсай, Леньяни (Алийи, 67), Весели, Маврай, Грезда (Айдаревич, 81), Лилай (Лила, 86), Джака, Мемушай, Роши (Айети, 67), Садику (Кака, 67)

Предупреждения: Мемушай, 32, Азиз, 41, Мемушай, 41, Туфан, 77, Сёюнджю, 90+2, Тосун, 90+3

Удаления: Мемушай, 41
Теги: Сборная Албании Сборная Турции
Сегодня, 23:38
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