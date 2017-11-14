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Избежать испанского стыда: последний матч сборной в 2017 году



Сегодня в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Испанией. Матч против Аргентины уже в который раз обозначил проблемы команды - но успел ли их осознать Станислав Черчесов? Rusfootball.info о тяжелейшей проверке россиян.

В тени Лужников и Месси

Подготовка к матчу с Испанией проходила при куда меньших хайпе и истерии, чем подготовка к матчу с Аргентиной. Пока все обсуждали открытие Лужников, Месси и шарф, Месси и холод, Месси и Глушакова, Месси и ужас на выходе из Лужников (даже если это не связано), как-то даже подзабылось, что на носу испанцы и они будут гораздо острее и опаснее, чем южноамериканцы.

В последнем товарищеском матче Испания разнесла одного из лидеров КОНКАКАФ, Коста-Рику, со счетом 5-0. Это говорит об одном: южане играют серьезно и ходить пешком никто не планирует. Если на поле появится основной состав (впрочем, и второй, вероятно, будет не меньшим испытанием), то Аргентина покажется легкой прогулкой.

Дмитрий Булыкин и Андрей Коновалов считают, что в матче против южноамериканцев Россия смотрелась достойно, несмотря на поражение. В принципе, все так и есть, только с небольшой помаркой: команда Черчесова смотрелась достойно на фоне Аргентины на минималках. Если Испания будет на максимуме и сборная России отыграет так же - значит, все действительно не так плохо. Если Испания будет не на максимуме - мы опять беззубо и уныло отстреляемся в обороне за “достойный” счет и получим ощущение ложной уверенности, которое разобьется первым же матчем против Уэльса или Мексики на ЧМ.

Если Испания будет на максимуме, а сборная России проиграет - это тоскливо... но в чем-то даже хорошо.

Что??

Скорее всего, никого не удивлю, если скажу, что у нашей команды проблемы. И, увы, у нас есть плохая привычка закрывать на них глаза при наличии результата. Если не верите - вспомните Евро-2016. По большому счету случайная ничья с Англией внушила мысль, что все не так плохо… а все было очень плохо.

Так и сейчас, в матче против по-настоящему сильной команды, должны обозначиться наши проблемы.

Проблема 1. Как мы играем?



Нет, уже точно понятно, что в 5 защитников. Но против Аргентины сборная вдруг вышла в 5-2-3, и не доказала убедительность схемы. Значит, мы возвращаемся в 5-3-2? Но кто тогда в полузащите, Кузяев-Глушаков-Миранчук? Или Дзагоев? Или мы сыграем 5-4-1 как с “Динамо”?..

Непредсказуемость - это хорошо. Однако мы уже 1.5 года непредсказуемы как для соперника, так и для себя. Единственная наигранная линия - центр защиты. В центре полузащиты же игроки каждый раз видят вокруг себя новые лица.

Последний раз эта линия выглядела одинаково в двух матчах подряд на Кубке конфедераций. Может быть, пора начинать притираться?

В матче против испанцев мы, кажется, должны уже уяснить примерные очертания стартового состава от Черчесова, ведь вряд ли тренер опять решится на крупную ротацию. Или?..

Минута тактики

Если наша тактика пока выглядит как загадка, достойная Шерлока Холмса, то схема команды Лопетеги предельно ясна: Испания сыграет 4-3-3. В идеальном основном составе полузащита будет Иньеста-Бускетс-Тьяго, а атака Сильва-Мората-Асенсио.

Звучит довольно страшно, поэтому, очевидно, возвращения 5-2-3 ждать не стоит (дуэль Иньесты, Бускетса и Тьяго против Глушакова и Кузяева - ночной кошмар болельщика). Идеальным вариантом был бы, как ни странно, динамовский маневр с центральным ромбом Тарасов-Кузяев-Глушаков-Дзагоев, но, возможно, Черчесов предпочтет оставить Смолова и Кокорина и выставить только трех центрхавов.

Да, кстати про нападающих, раз уж вспомнили.

Проблема 2. Мы планируем забивать сильным соперникам?



Если да, то как? Сборная действительно способна держать удар в позиции черепахи, втянув в панцирь все атакующие конечности - это показали матчи против Португалии и Аргентины. Но если 0-0 не вариант?

Смолов и Кокорин пока не показали себя убойной связкой, да и вообще особо ничего не показывают. Полоз в 5-2-3 откровенно заблудился, главного результативного игрока сборной - Самедова - нет, вот и выходит, что самым опасным средством команды Черчесова остаются стандарты. Ну и дальние удары Глушакова.

Возможный выход Дзагоева или Миранчука с первых минут должен облегчить решение проблемы. Однако в одиночку ни тот, ни другой не смогут заставить неповоротливую российскую атаку разрывать Пике и Рамоса. Да и потом: последний раз испанцы пропускали 5 месяцев назад, от Македонии. В пяти матчах после этого ворота южан потревожены не были, а общий счет противостояний - 20:0.

Сборной предстоит сыграть не только против мощной обороны, но и против соперника, отлично контролирующего мяч. При этом, главные разрушители у России - Кузяев и Глушаков.

С такими вводными мы, увы, можем вновь увидеть, как Смолов и Кокорин тихо умирают на чужой половине поля от мячевого голодания.

Окей, окей, понятно, пора намыливать веревку. Есть хоть что-то позитивное?

Немного есть. Вот 5 главных событий, которые должны произойти в этом матче и добавить нам щепотку оптимизма.

1. Болельщики уйдут с “Крестовского” быстро. И внутри арены будет тепло.

2. Мы увидим, как кто-то из российских игроков эпично выключает из эпизода Иньесту (даже если потом он запорет все оставшиеся отборы - это уже не важно)

3. Игроки, не имеющие большого международного опыта, набьют шишек и посмотрят на игру суперзвезд. При удаче, это представление будет интерактивным.

4. Событие-вилка: либо мы выиграем или достойно сыграем вничью, и это будет всенародное чудо, либо Черчесову хоть немного собьют спеси.

5. Наконец последнее и главное. Сегодня мы все-таки поймем, на что вообще наработала сборная России созыва Черчесова в 2017 году. Да, это может быть очень горькое понимание. Но с другой стороны - что может быть приятнее, чем открытие хоть какой-то правды в наше непростое время?

Кирилл Иванов, Rusfootball.info

Фото: Чемпионат, Спорт Mail.ru, Р-Спорт
Теги: Сборная России Черчесов Сборная Испании Кокорин Смолов Глушаков Кузяев
Сегодня, 12:14
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№4 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 12:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Уйдут быстро еще до финального свистка?


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Одна надежда, что испанцы проявят к хозяевам милосердие.

Карпин не зря вчера выходил с гостиницы, чемоданчик походу милосердный заносил
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:32) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Одна надежда, что испанцы проявят к хозяевам милосердие.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 12:27) #
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online
Болеет за:
«Шинник»
Есть хоть что-то позитивное?

еще пункт - Глушак в перерыве метнется за футболкой (в неожиданном порыве, как он потом объяснит)
1. Болельщики уйдут с “Крестовского” быстро. И внутри арены будет тепло.

а вот тут только при условии если не утонут
Регистрация: 7.09.2015
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