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Понтус Вернблум - о выходе Швеции на ЧМ-2018: магия!

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал выход национальной команды Швеции на чемпионат мира-2018.

Шведы в стыковых матчах прошли Италию (1:0, 0:0).

"Магия!", - написал Вернблум в твиттере.
Теги: Вернблум Сборная Швеции
Сегодня, 07:54
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№1 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 09:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
Понтусу поздравления!


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
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