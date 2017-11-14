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Алан Дзагоев: Криштиану - машина, которая "уничтожает", а Месси – это искусство

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев сравнил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Месси или Роналду? Исключительно мое мнение: для меня Месси лучше. Был и останется. Он инопланетянин какой-то. Может ходить пешком весь матч и забить три гола. Криштиану же машина, которая "уничтожает", а Месси – это искусство", - сказал игрок ЦСКА в интервью телеканалу "Россия 24".
Теги: Дзагоев Сборная России
Сегодня, 09:29
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№1 Написал: pivas (Сегодня, 10:13) #
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КОНЕЧНО ОБА СУПЕР . НО МНЕ В СИЛУ МОЕГО ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ПЕЛЕ . Я ВИДЕЛ ЕГО НА ПОЛЕ . ТОГДА КОНЕЧНО И ФУТБОЛ БЫЛ ПОМЕДЛЕННЕЕ ,НО МНЕ ДУМАЕТСЯ , ЧТО И СЕЙЧАС ПЕЛЕ БЫЛ - БЫ СУПЕРТОП .
Регистрация: 23.05.2016
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