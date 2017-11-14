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Сборная Швеции на ЧМ-2018 будет жить в Геленджике

Директор сборной Швеции Ларс Рихт сообщил, что шведская команда во время чемпионата мира-2018 будет базироваться в Геленджике - выбран пятизвездочный отель "Кемпински Геленджик".

"Я и мои коллеги были тут четыре раза. Этот отель выбран из–за близости к аэропорту и учебному центру, а также сам по себе он качественный", – передает слова Рихта Expressen.se.
Теги: Сборная Швеции
Сегодня, 14:27
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(1)
№3 Написал: T 34 Москва (Сегодня, 14:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гранквист ,небось,посоветовал.
Регистрация: 28.08.2013
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 14:37) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Замечательный мужик (бездарный тренер Италии) вывез шведов в Геленджик
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:30) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
А играть будет в Калининграде


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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