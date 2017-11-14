Сборная Швеции на ЧМ-2018 будет жить в Геленджике

Директор сборной Швеции Ларс Рихт сообщил, что шведская команда во время чемпионата мира-2018 будет базироваться в Геленджике - выбран пятизвездочный отель "Кемпински Геленджик"."Я и мои коллеги были тут четыре раза. Этот отель выбран из–за близости к аэропорту и учебному центру, а также сам по себе он качественный", – передает слова Рихта Expressen.se.