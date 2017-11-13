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Брайн Идову спел песню перед игроками сборной Нигерии (видео)

Защитник "Амкара" Брайн Идову вызванный в сборную Нигерии на товарищеский матч с Аргентиной, спел песню перед командой.

Традиционно каждый новичок команды должен исполнить одну из песен.

Team welcome Amkar Perm of Russia's @idovubryan in their usual way. Check out Bryan's sexy voice. Cool right? #SoarSuperEagles

A post shared by Official Instagram Page,NFF (@thenffofficial) on

Теги: Идову Сборная Нигерии
Сегодня, 15:49
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