Брайн Идову спел песню перед игроками сборной Нигерии (видео)

Team welcome Amkar Perm of Russia's @idovubryan in their usual way. Check out Bryan's sexy voice. Cool right? #SoarSuperEagles A post shared by Official Instagram Page,NFF (@thenffofficial) on Nov 13, 2017 at 11:30am PST

Защитник "Амкара" Брайн Идову вызванный в сборную Нигерии на товарищеский матч с Аргентиной, спел песню перед командой.Традиционно каждый новичок команды должен исполнить одну из песен.