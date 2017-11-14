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Сборная Нигерии объявила состав на матч с Аргентиной

Сборная Нигерии объявила состав на товарищеский матч с командой Аргентины.

Сборная Нигерии: Акпейи, Трост-Эконг, Балогун, Авазьем Коллинс, Шеку, Ндиди, Микел, Огу, Эйна, Ихеаначо, Айуоби.
Теги: Сборная Нигерии Сборная Аргентины
Сегодня, 17:30
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