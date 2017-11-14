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Дибала и Агуэро сыграют против Нигерии с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной Аргентины на товарищеский матч с Нигерией.

Аргентина: Маркезин – Маскерано, Пеццела, Отаменди – Перес, Ло Сельсо, Банега, Павон, Дибала, Ди Мария, Агуэро.
Теги: Сборная Аргентины Сборная Нигерии
Сегодня, 18:59
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