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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборная Аргентины в Краснодаре уступила Нигерии, Идову забил победный гол
Нигерия победила Аргентину в товарищеском матче на стадионе "Краснодар" со счетом 4:2. Победный гол забил вышедший на замену защитник "Амкара" Брайн Идову.
Товарищеский матч
Аргентина - Нигерия 2:4
Голы: Банега, 29, Агуэро, 37 - Ихеаначо, 44, Айуоби, 52, 77, Идову, 56
Аргентина: Маркесин, Отаменди, Песселья (Инсуа, 81), Маскерано, Ло Чельсо (Гомес, 59), Банега, Перес, Ди Мария (Ригони, 78), Дибала (Белуччи, 63), Агуэро (Бенедетто, 46), Павон (Перотти, 78)
Нигерия: Акпейи (Узоху, 46), Эйна (Идову, 46), Авазьем (Эбюэхи, 46), Балогун (Омеруо, 62), Трост-Эконг, Шеку, Микел, Ндиди, Огу, Айуоби (Кайоде, 88), Ихеаначо (Муса, 72)
Предупреждения: Ихеаначо, 18
Товарищеский матч
Аргентина - Нигерия 2:4
Голы: Банега, 29, Агуэро, 37 - Ихеаначо, 44, Айуоби, 52, 77, Идову, 56
Аргентина: Маркесин, Отаменди, Песселья (Инсуа, 81), Маскерано, Ло Чельсо (Гомес, 59), Банега, Перес, Ди Мария (Ригони, 78), Дибала (Белуччи, 63), Агуэро (Бенедетто, 46), Павон (Перотти, 78)
Нигерия: Акпейи (Узоху, 46), Эйна (Идову, 46), Авазьем (Эбюэхи, 46), Балогун (Омеруо, 62), Трост-Эконг, Шеку, Микел, Ндиди, Огу, Айуоби (Кайоде, 88), Ихеаначо (Муса, 72)
Предупреждения: Ихеаначо, 18
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