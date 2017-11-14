Сборная Аргентины в Краснодаре уступила Нигерии, Идову забил победный гол

Нигерия победила Аргентину в товарищеском матче на стадионе "Краснодар" со счетом 4:2. Победный гол забил вышедший на замену защитник "Амкара" Брайн Идову.Товарищеский матчАргентина - Нигерия 2:4Голы: Банега, 29, Агуэро, 37 - Ихеаначо, 44, Айуоби, 52, 77, Идову, 56Аргентина: Маркесин, Отаменди, Песселья (Инсуа, 81), Маскерано, Ло Чельсо (Гомес, 59), Банега, Перес, Ди Мария (Ригони, 78), Дибала (Белуччи, 63), Агуэро (Бенедетто, 46), Павон (Перотти, 78)Нигерия: Акпейи (Узоху, 46), Эйна (Идову, 46), Авазьем (Эбюэхи, 46), Балогун (Омеруо, 62), Трост-Эконг, Шеку, Микел, Ндиди, Огу, Айуоби (Кайоде, 88), Ихеаначо (Муса, 72)Предупреждения: Ихеаначо, 18