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Сборная Аргентины в Краснодаре уступила Нигерии, Идову забил победный гол

Нигерия победила Аргентину в товарищеском матче на стадионе "Краснодар" со счетом 4:2. Победный гол забил вышедший на замену защитник "Амкара" Брайн Идову.

Товарищеский матч

Аргентина - Нигерия 2:4

Голы: Банега, 29, Агуэро, 37 - Ихеаначо, 44, Айуоби, 52, 77, Идову, 56

Аргентина: Маркесин, Отаменди, Песселья (Инсуа, 81), Маскерано, Ло Чельсо (Гомес, 59), Банега, Перес, Ди Мария (Ригони, 78), Дибала (Белуччи, 63), Агуэро (Бенедетто, 46), Павон (Перотти, 78)

Нигерия: Акпейи (Узоху, 46), Эйна (Идову, 46), Авазьем (Эбюэхи, 46), Балогун (Омеруо, 62), Трост-Эконг, Шеку, Микел, Ндиди, Огу, Айуоби (Кайоде, 88), Ихеаначо (Муса, 72)

Предупреждения: Ихеаначо, 18
Теги: Сборная Аргентины Сборная Нигерии
Сегодня, 21:25
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14
(1)
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:44) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
ухних.ясебе flushed


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 22:40) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Odyssey
Цитата: Сибирячок
Воспитанник Зенита Идову отгружает сборной Аргентины, а в Зените пинает говно варяг Дзюба.

игроком он стал в Амкаре.. поэтому это заслуга тренеров Амкара

Вот именно.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№12 Написал: XERX - (Сегодня, 21:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
дело не только в Стасике, попросту говоря наши игроки "ссаные"
почему лучшим был Рауш - да потому что для него сборная Аргентины - просто 11 игроков (ладно 10 + Месси)
а остальные наши что, из РФПЛ которые, коленки трясутся, линию поля перешли, чуть ли не в поклон бьются, "ах извините, мы тут не специально, так получилось"
хотя нынешняя Аргентина вообще ни о чём

Плюсую,но при Хидинге наша сборная была не менее "ссаная"???а он рассказал им как нужно бороться!!!не так ли???
Регистрация: 23.05.2009
№11 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:56) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Воспитанник Зенита Идову отгружает сборной Аргентины, а в Зените пинает говно варяг Дзюба.

игроком он стал в Амкаре.. поэтому это заслуга тренеров Амкара
Регистрация: 27.08.2008
№10 Написал: imaginary (Сегодня, 21:45) #
  • +12
  •  (14)
online
Болеет за:
«Краснодар»
дело не только в Стасике, попросту говоря наши игроки "ссаные"
почему лучшим был Рауш - да потому что для него сборная Аргентины - просто 11 игроков (ладно 10 + Месси)
а остальные наши что, из РФПЛ которые, коленки трясутся, линию поля перешли, чуть ли не в поклон бьются, "ах извините, мы тут не специально, так получилось"
хотя нынешняя Аргентина вообще ни о чём
Регистрация: 7.02.2010
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:45) #
  • +2
  •  (8)

Да, мучачо из Южной америки, это вам не сборная России при своих 70-ти с лишним тысячах болельщиков на своём лучшем стадионе..
Интересно, а сколько нигеры из Нигерии набили бы сборной России, а?
И ведь в Москве, в отличие от Краснодара, аргентинцы совсем не напрягались.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: XERX - (Сегодня, 21:40) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот так нужно играть с этими донными аргентосами,а не как стасик,трусливо!!!
И вообще наши тренеры всегда боятся команд с именем,нужно ставить условного Хидинга,для которого авторитетов не существует!!!
А так ,мы просто обосремся на домашнем ЧМ!!!
Буду рад ошибиться!!!
Регистрация: 23.05.2009
№7 Написал: Космос Россия (Сегодня, 21:34) #
  • -1
  •  (7)
online

Аргентина все силы потратила в игре с нами? smile Или недооценили соперника?
Регистрация: 13.07.2015
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 21:32) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
А за этот матч тоже МЫ платили? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№5 Написал: schtirlitz Ставрополь (Сегодня, 21:32) #
  • +2
  •  (8)

Вот она - истинная сила сборной России! Не зря в рейтинге мы полное дно.
Привет усатому таракану! Пусть берет пример!
Регистрация: 23.07.2007
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:28) #
  • +5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Воспитанник Зенита Идову отгружает сборной Аргентины, а в Зените пинает говно варяг Дзюба.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 21:28) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
ору в голос! ...ноу комент!
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:27) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А что, их можно было победить не играя в закрытый футбол?
Усатый наверняка негодуе.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 21:26) #
  • +10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну что,Станислав Саламович,нравится вам сборная Нигерии? Нрааавится,знаю,что нравится!
Регистрация: 14.02.2007
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