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Брайан Идову: когда забил, то сам не поверил: у меня же за "Амкар" всего три гола!

Брайан Идову: когда забил, то сам не поверил: у меня же за "Амкар" всего три гола!После товарищеского матча в Краснодаре, где встречались национальные команды Аргентины и Нигерии, футболист нигерийской сборной прокомментировал победу своей команды.

– Матч получился эмоциональный, тяжелый, – признался Брайан. – Понятно, что первый гол очень обидный пропустили: наш вратарь подумал, что был офсайд. Потом пропустили второй гол...

Было тяжело, потому что второй раз играли по новой схеме – с тремя защитниками. На тренировках парни из основного состава тренировались по этой схеме. Сегодня было видно, что они допускали много ошибок, были иногда растеряны и не понимали, кого страховать, потеряли связи. В перерыве тренер уже сказал им, как действовать, провел три замены, которые были запланированы еще до игры. Гол, который забили в первом тайме нам тоже, конечно, помог. Потом мы смогли действовать более эффективно, выходили в контратаки и играли более слаженно, забивали свои моменты.

Приятная победа. Понятное дело, что это – товарищеская игра. Не надо думать, что всё, мы выиграли Аргентину и теперь в порядке. Мы хорошо сегодня сыграли – это главное. Показали хороший дух, и с этим духом хорошо можно работать дальше и прогрессировать, не останавливаясь на этом.

– Что говорили игроки сборной Нигерии про Краснодар, про стадион и атмосферу в целом.
– Стадион им очень понравился, все были поражены. Газон тоже в порядке. В городе им не понравилось только то, что мы ездили на тренировки по всем пробкам. Я им сказал: "Хорошо, что попали в Краснодар! А то могли играть там, где сейчас гораздо холоднее." Ребят больше удивил тот факт, что Краснодар не принимает чемпионат мира, что президент сам построил этот стадион, а не город. Они были удивлены, но я сказал, что Сочи будет принимать игры.

На самом деле, приятное впечатление осталось. Сейчас же все спешат собраться и хотят уже перекусить, как я вижу.

– Насколько велики ваши лично шансы поехать на ЧМ-2018, и какие шансы имеет ваша сборная, чтобы побороться за Кубок?
– Шансы есть всегда. Главное мне работать над собой и прогрессировать. Как сказал тренер на пресс-конференции, мои выступления за клуб будут учитываться при решении вызывать меня или нет.

Рано или поздно африканская сборная должна уже взять чемпионат мира. Гана однажды была ближе всех к этому, но Суарес своей рукой все им испортил. Может 2018 – это будет тот год, когда это получится. Посмотрим.

– От чего были сегодня сильнее эмоции: от выхода на поле за сборную впервые или от забитого гола вами в ворота Аргентины?
– Перед выходом на поле давно меня так не потряхивало, если честно. Просто это был для меня важнейший матч: дебютная игра за сборную. Отец смотрел матч на трибунах, а много одноклубников смотрели по телевизору.

В начале игры успокоился. Когда забил, то сам не поверил: я же за "Амкар" забил всего 3 гола. А тут в дебюте забил. Денис Хохлов, мой друг, которого вы знаете по шоу "Кто хочет стать легионером?", написал мне заранее, что я забью. Я ответил: "Конечно!". Денис оказался прав.

– Сборная Нигерии подошла к этому матчу со всей ответственностью: прилетела заранее, тренировалась здесь. А Аргентинцы прибыли в ночь перед игрой. Насколько это повлияло на ход встречи?
– Как сказать? Аргентинцы находились некоторое время в России. Мы с "Амкаром" критиковали моменты, когда прилетали в ночь перед игрой. Но это нормальная практика, к которой они были готовы, я думаю.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Идову Амкар Аргентина Нигерия
Вчера, 23:16
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