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Андрей Лунев получил серьезную травму, Денис Глушаков доигрывал матч в воротах

Голкипер сборной России Андрей Лунёв получил серьезное повреждение после стыка с форвардом сборной Испании Родриго.

Испанец выскочил один на один, далеко отпустив от себя мяч, после чего пошёл в откровенный стык, ударив ногой голову голкипера России. Лунёв в итоге не смог самостоятельно покинуть поле.

К тому моменту замен у сборной России не было и место в воротах занял Денис Глушаков.

Андрей Лунев получил серьезную травму, Денис Глушаков доигрывал матч в воротах
Теги: Лунев Сборная России Глушаков Сборная Испании
Вчера, 23:47
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№31 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 00:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Бомжы теперь вспомнят как мразина Кержаков лишил Диканя мундиаля

Сука ты патлатая (или лысая), козлина позорная свиная, ты же прекрасно видел, как и все, что тогда Кержаков не мог мгновенно затормозить, ибо была инерция движения, а Дикань вошел на траекторию соприкосновения сам. И Керж не делал никакого движения ногой для травмы, просто Дикань наскочил головой на его колено...

падла свиная...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Это знают все, кроме самой свиньи...
Регистрация: 24.09.2013
№30 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:33) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Lord_Vik
Цитата: spartak-higway
Лунева в больницу увезли.
Здоровья!!!

Ну а куда его еще могли отвезти?
На турбазу «синяя тельняшка» чтоли? confused
Здоровья Луневу.
Бомжы теперь вспомнят как мразина Кержаков лишил Диканя мундиаля angry


А как же мразина Веллитон? Я даже не про Акинфеева, я про Габулова, например...


Придурок ты путилин. В игноре давно уже. Накуй иди


Я не сомневался в таком ответе)))) трепло, ты и есть трепло.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№29 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:24) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Lord_Vik
Цитата: spartak-higway
Лунева в больницу увезли.
Здоровья!!!

Ну а куда его еще могли отвезти?
На турбазу «синяя тельняшка» чтоли? confused
Здоровья Луневу.
Бомжы теперь вспомнят как мразина Кержаков лишил Диканя мундиаля angry


А как же мразина Веллитон? Я даже не про Акинфеева, я про Габулова, например...


Придурок ты путилин. В игноре давно уже. Накуй иди
Регистрация: 22.09.2007
№28 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:21) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Цитата: spartak-higway
Лунева в больницу увезли.
Здоровья!!!

Ну а куда его еще могли отвезти?
На турбазу «синяя тельняшка» чтоли? confused
Здоровья Луневу.
Бомжы теперь вспомнят как мразина Кержаков лишил Диканя мундиаля angry


А как же мразина Веллитон? Я даже не про Акинфеева, я про Габулова, например...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№27 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:18) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spartak-higway
Лунева в больницу увезли.
Здоровья!!!

Ну а куда его еще могли отвезти?
На турбазу «синяя тельняшка» чтоли? confused
Здоровья Луневу.
Бомжы теперь вспомнят как мразина Кержаков лишил Диканя мундиаля angry
Регистрация: 22.09.2007
№26 Написал: Medv51 Россия (Сегодня, 00:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Быстрейшего выздоровления Лунёву


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Вперёд КБ !!!!
Регистрация: 24.02.2014
№25 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 00:11) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лунева в больницу увезли.
Здоровья!!!


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№24 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:08) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Дмитрий Волк
А был бы Конифеич - этот выход испанца закончился бы скорее всего голом...


Был Акинфеев, еле один затолкали и тот с добивания в упор, поэтому не надо виртуальную реальность исполнять тут.
У нас два отличных вратаря перед ЧМ, кто лучше будет тот пусть и стоит.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№23 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:07) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Просто Денис к концу матча был уже никакой, вот и решил хоть "отдохнуть" в воротах. А серьезно, Луневу здоровья и что бы все обошлось и побыстрей.
Регистрация: 20.03.2014
№22 Написал: dimon1104 Мурманск (Сегодня, 00:06) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Андрей, выздоравливай быстрей! Это была жуть! Не понравился смех твоего одноклубника Кокороина и кэпа Смолова во время одевания вратарской формы на Коку. Поэтому Глушак и забрал ее..
Андрей, выздоравливай!!!


--------------------
Не сдирайте маски с людей! Вдруг это намордники.
Регистрация: 5.03.2006
№21 Написал: rusll (Сегодня, 00:06) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: kapitan601
Глушак рисовщик! Теперь все "экспёрты" будут в один голос блажить - СПАСИТЕЛЬ России!!! А Миранчук и Смолов сыграли лучше!

Ты сама ущербность и скудоумие!
Андрею, ЗДОРОВЬЯ! и вернуться на поле, команда сегодня играла!
Регистрация: 2.03.2017
№20 Написал: нетрал (Сегодня, 00:06) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
пересмотрел ..сотрясение однозначно ..лишь бы с шейными позвонками не было бы беды ...сильнейший удар"!
Регистрация: 26.04.2017
№19 Написал: ZeArt (Сегодня, 00:05) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Глушак прямо герой России.Луневу крепкого здоровья.
Регистрация: 15.07.2017
№18 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 00:04) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: kapitan601
Глушак рисовщик! Теперь все "экспёрты" будут в один голос блажить - СПАСИТЕЛЬ России!!! А Миранчук и Смолов сыграли лучше!


Я вообще его маневра не понял, типа я тут папа? Кокорин уже форму одел и тут царь подлетел. Даже мяч от ворот выбить не смог.

Он просто на воротах умеет стоять. Когда ещё в Локо играл, вью давал как-то. Говорил что иногда становится на рамку.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№17 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:04) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очень грубо сыграл испанец. Лунев все делал по вратарской науке. Товарищеский матч, зачем же калечить друг друга.
Регистрация: 20.03.2014
№16 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:02) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ща повтор пересмотрел.. Это просто ужас..
Сразу Габулова и Диканя вспомнил (( но тут еще страшнее ( тут жуткая встречка была но скорости..

Ждем новостей.. Хороших новостей ..на носу домашний ЧМ.. А это мечта любого футболиста.. Еще раз здоровье Андрею
Регистрация: 22.05.2015
№15 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 00:00) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
ЗДОРОВЬЯ ЛУНЕВУ !!!
Регистрация: 12.03.2012
№14 Написал: Гладиатор Тушинский (Сегодня, 00:00) #
  • +8
  •  (8)

Жуткий удар. Здоровья мужику! Молодец! Свечки ставим.
Регистрация: 12.03.2017
№13 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 00:00) #
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
А был бы Конифеич - этот выход испанца закончился бы скорее всего голом...
Регистрация: 2.04.2013
№12 Написал: fd65 (Вчера, 23:59) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дай бог здоровья парню и сыграть на ЧМ18!
Регистрация: 3.12.2016
№11 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:59) #
  • -8
  •  (22)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kapitan601
Глушак рисовщик! Теперь все "экспёрты" будут в один голос блажить - СПАСИТЕЛЬ России!!! А Миранчук и Смолов сыграли лучше!


Я вообще его маневра не понял, типа я тут папа? Кокорин уже форму одел и тут царь подлетел. Даже мяч от ворот выбить не смог.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№10 Написал: imaginary (Вчера, 23:57) #
  • +10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Краснодар»
ужасный удар, надеюсь всё обойдётся
Регистрация: 7.02.2010
№9 Написал: rocker31 К-G (Вчера, 23:57) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пошёл руками вперёд-настоящий мужик! Здоровья,Андрей !
Регистрация: 14.02.2007
№8 Написал: RenarTickle Москва (Вчера, 23:57) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Мясная традиция!.. sunglasses
Регистрация: 2.08.2013
№7 Написал: XERX - (Вчера, 23:55) #
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья воротчику!!!
Регистрация: 23.05.2009
№6 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:55) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
жопа...

здоровья Андрею! Боец, Вратарь! И просто отличный, скромный парень...очень жаль


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: kapitan601 Астрахань (Вчера, 23:54) #
  • -14
  •  (26)
online
Болеет за:
«Реал»
Глушак рисовщик! Теперь все "экспёрты" будут в один голос блажить - СПАСИТЕЛЬ России!!! А Миранчук и Смолов сыграли лучше!
Регистрация: 4.10.2010
№4 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Вчера, 23:54) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Луневу здоровья. Испанцы мерзко играли. Рамос симулировал весь матч


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№3 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:52) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Луневу здоровья.. Как в Великую ..без страха под танк с гранатой..
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: нетрал (Вчера, 23:52) #
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
надо козлу подбросить, чего нибудь пусть таможня арестует!
Регистрация: 26.04.2017
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