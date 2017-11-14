Андрей Лунев получил серьезную травму, Денис Глушаков доигрывал матч в воротах

Голкипер сборной России Андрей Лунёв получил серьезное повреждение после стыка с форвардом сборной Испании Родриго.Испанец выскочил один на один, далеко отпустив от себя мяч, после чего пошёл в откровенный стык, ударив ногой голову голкипера России. Лунёв в итоге не смог самостоятельно покинуть поле.К тому моменту замен у сборной России не было и место в воротах занял Денис Глушаков.