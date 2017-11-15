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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Герои вечера - Смолов и Алексей Миранчук. Оценки действий нашей сборной в матче против Испании
Сборная России провела огненный матч в Санкт-Петербурге, в котором абсолютно не была похожа на себя типичную. Разбираем действия тех ребят, что вполне могли грохнуть Испанию, в этом материале.
Андрей Лунев - 3.5
Надеемся, что у голкипера "Зенита" со здоровьем всё хорошо, но вот некоторые неудачные моменты его игры всё равно отмечаем. В случае с первым и со вторым пенальти Андрей нервничал и дёргался, было видно, что не справлялся с нервами. Пару раз неточно играл длинными передачами. Наверное, мог выручить с первым голом, но не сошлось.
Зато пару раз своевременно выходил, спасая партнёров, да и каких-то ужасных ошибок не совершил. Но на геройский матч, конечно, это не тянет. Констатируем, - место Акинфеева остаётся железным.
Георгий Джикия - 2.5
В кои-то веки стал худшим, а не лучшим. Потерял оппонента в моменте с первым голом, много ошибался (например, в том эпизоде, когда Лунёв получил травму. Родриго выбегал из-за спины у защитника "Спартака") и заражал своей неуверенностью партнёров. Тем более, после действий Георгия был назначен пенальти (пусть и высосанный из пальца). Абсолютно нетипичная игра для Георгия, о которой стоит поскорее забыть. Только выводы, главное, сделать.
Виктор Васин - 3
Был получше своего партнёра Джикия, но всё равно чрезвычайно далёк от образца идеального защитника. Именно между Виктором и Георгием постоянно проскальзывали испанские футболисты. С такой парой на грядущем чемпионате мира далеко уехать не получится.
Фёдор Кудряшов - 3.5
Лучший из трёх центральных защитников. Никаких подвигов от Фёдора мы не увидели, но и эпизодов, за которые его стоило бы упрекнуть, так же не набралось. Лишь минимальные огрехи и небольшие помарки. Так что за неиспорченную картину защитник "Рубина" получает оценку "средне".
Игорь Смольников - 3.5
Отметился с дурной стороны только тем, что именно с его фланга была подача, которая привела к первому в этой встрече забитому мячу. В остальном, радовал, был хорош в атаке, старательно обострял. Особенно запомнилась его классная передача на Фёдора Смолова в самом начале встречи, когда Игорь обрезал сразу двух центральных защитников соперника. Увы, передачей наш форвард не воспользовался, а то оценка правого защитника нашей сборной была бы повыше.
Юрий Жирков - 4
Практически сделал второй гол россиян. Протащил мяч вдоль лицевой и выдал его на Миранчука. В остальном, провел достаточно ровную игру. Средний уровень - большего, наверное, от игрока, который и в клубе своем не является основным, ждать и не стоило.
Денис Глушаков - 3.5
Был неплох в разрушении, остановил несколько потенциально опасных наступлений испанцев. В созидании часто играл невпопад, не хватало то ли собранности, то ли уверенности. Денис может смело заносить эту игру себе в актив. Да, "похорон" не случилось, но вот провести столь непростую встречу на довольно неплохом уровне у капитана "Спартака" получилось.
Далер Кузяев - 3.5
Моментами вроде бы действовал на хорошем уровне, но слишком часто выпадал и не показывал достаточно уровня. Опять же, вряд ли можно сказать что-то категоричное, молодой игрок "Зенита" приговора не заслужил, но и хвалебных песен слагать не хочется.
Алан Дзагоев - 4
Футболист московского ЦСКА провел противоречивый матч. С одной стороны, он был смел, часто действовал неординарно, из-за чего получалось обострять, хорошо цеплялся за мячи. Но в то же время несколько раз запарывал потенциально опасные контратаки, ошибался и стопорил многострадальный переход из обороны в атаку. Оценка "хорошо", скорее, за творческую составляющую, с которой у нас в сборной часто бывают проблемы.
Алексей Миранчук - 4.5
Итак, подбираемся к двум главным героям этого противостояния. Сначала отметим подрастающую звезду московского "Локомотива". Алексей провел потрясающий матч. Умело обострял, сделал первый гол нашей команды - оформил классную передачу на Смолова. Почти сразу после этого создал еще один эпизод для партнеров. После перерыва уже сам забил гол. Прекрасная игра для растущего игрока. Верим и надеемся на него следующим летом.
Фёдор Смолов - 4.5
Если бы не пара моментов, в которых Смолов был откровенно неэффективен, - заслужил бы стопроцентную пятёрку. Но эти эпизоды были, даже не один, так что ничего не поделаешь. Впрочем, Фёдор и так провел выдающийся матч. Дубль и отличный подыгрыш, игровая зрелость - Фёдор находится в отличной форме. Главное, чтобы этот игровой тонус, эта форма осталась и на чемпионат мира.
Александр Кокорин - 4
Имел не так много времени, но отметился голевой передачей. Да, она получилась довольно неказистой, но какая в результативном смысле разница?
Антон Миранчук - 4
Так же, как и Александр Кокорин, вышел на замену, но так же сумел отметиться. Отобрал мяч на чужой половине поля и начал третью голевую комбинацию нашей команды в этом матче.
Константин Рауш, Дмитрий Комбаров, Александр Ерохин, Владислав Игнатьев - без оценки.
Андрей Лунев - 3.5
Надеемся, что у голкипера "Зенита" со здоровьем всё хорошо, но вот некоторые неудачные моменты его игры всё равно отмечаем. В случае с первым и со вторым пенальти Андрей нервничал и дёргался, было видно, что не справлялся с нервами. Пару раз неточно играл длинными передачами. Наверное, мог выручить с первым голом, но не сошлось.
Зато пару раз своевременно выходил, спасая партнёров, да и каких-то ужасных ошибок не совершил. Но на геройский матч, конечно, это не тянет. Констатируем, - место Акинфеева остаётся железным.
Георгий Джикия - 2.5
В кои-то веки стал худшим, а не лучшим. Потерял оппонента в моменте с первым голом, много ошибался (например, в том эпизоде, когда Лунёв получил травму. Родриго выбегал из-за спины у защитника "Спартака") и заражал своей неуверенностью партнёров. Тем более, после действий Георгия был назначен пенальти (пусть и высосанный из пальца). Абсолютно нетипичная игра для Георгия, о которой стоит поскорее забыть. Только выводы, главное, сделать.
Виктор Васин - 3
Был получше своего партнёра Джикия, но всё равно чрезвычайно далёк от образца идеального защитника. Именно между Виктором и Георгием постоянно проскальзывали испанские футболисты. С такой парой на грядущем чемпионате мира далеко уехать не получится.
Фёдор Кудряшов - 3.5
Лучший из трёх центральных защитников. Никаких подвигов от Фёдора мы не увидели, но и эпизодов, за которые его стоило бы упрекнуть, так же не набралось. Лишь минимальные огрехи и небольшие помарки. Так что за неиспорченную картину защитник "Рубина" получает оценку "средне".
Игорь Смольников - 3.5
Отметился с дурной стороны только тем, что именно с его фланга была подача, которая привела к первому в этой встрече забитому мячу. В остальном, радовал, был хорош в атаке, старательно обострял. Особенно запомнилась его классная передача на Фёдора Смолова в самом начале встречи, когда Игорь обрезал сразу двух центральных защитников соперника. Увы, передачей наш форвард не воспользовался, а то оценка правого защитника нашей сборной была бы повыше.
Юрий Жирков - 4
Практически сделал второй гол россиян. Протащил мяч вдоль лицевой и выдал его на Миранчука. В остальном, провел достаточно ровную игру. Средний уровень - большего, наверное, от игрока, который и в клубе своем не является основным, ждать и не стоило.
Денис Глушаков - 3.5
Был неплох в разрушении, остановил несколько потенциально опасных наступлений испанцев. В созидании часто играл невпопад, не хватало то ли собранности, то ли уверенности. Денис может смело заносить эту игру себе в актив. Да, "похорон" не случилось, но вот провести столь непростую встречу на довольно неплохом уровне у капитана "Спартака" получилось.
Далер Кузяев - 3.5
Моментами вроде бы действовал на хорошем уровне, но слишком часто выпадал и не показывал достаточно уровня. Опять же, вряд ли можно сказать что-то категоричное, молодой игрок "Зенита" приговора не заслужил, но и хвалебных песен слагать не хочется.
Алан Дзагоев - 4
Футболист московского ЦСКА провел противоречивый матч. С одной стороны, он был смел, часто действовал неординарно, из-за чего получалось обострять, хорошо цеплялся за мячи. Но в то же время несколько раз запарывал потенциально опасные контратаки, ошибался и стопорил многострадальный переход из обороны в атаку. Оценка "хорошо", скорее, за творческую составляющую, с которой у нас в сборной часто бывают проблемы.
Алексей Миранчук - 4.5
Итак, подбираемся к двум главным героям этого противостояния. Сначала отметим подрастающую звезду московского "Локомотива". Алексей провел потрясающий матч. Умело обострял, сделал первый гол нашей команды - оформил классную передачу на Смолова. Почти сразу после этого создал еще один эпизод для партнеров. После перерыва уже сам забил гол. Прекрасная игра для растущего игрока. Верим и надеемся на него следующим летом.
Фёдор Смолов - 4.5
Если бы не пара моментов, в которых Смолов был откровенно неэффективен, - заслужил бы стопроцентную пятёрку. Но эти эпизоды были, даже не один, так что ничего не поделаешь. Впрочем, Фёдор и так провел выдающийся матч. Дубль и отличный подыгрыш, игровая зрелость - Фёдор находится в отличной форме. Главное, чтобы этот игровой тонус, эта форма осталась и на чемпионат мира.
Александр Кокорин - 4
Имел не так много времени, но отметился голевой передачей. Да, она получилась довольно неказистой, но какая в результативном смысле разница?
Антон Миранчук - 4
Так же, как и Александр Кокорин, вышел на замену, но так же сумел отметиться. Отобрал мяч на чужой половине поля и начал третью голевую комбинацию нашей команды в этом матче.
Константин Рауш, Дмитрий Комбаров, Александр Ерохин, Владислав Игнатьев - без оценки.
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