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Виталий Мутко: удивительно, если так будут судить и на чемпионате мира

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3), передает корреспондент Rusfootball.info.

"Мы движемся вперед шаг за шагом, находимся на правильном направлении. Но так судить нельзя. Удивительно, если так будут судить и на чемпионате мира. Как можно не давать карточку, когда игрок так летит?

Что касается стадиона, то мы должны сделать, чтобы поле выкатывалось. До 1 февраля также поменяем газон", - сказал Мутко.
Теги: Мутко Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 00:27
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
Опять газон) баклан чёртов


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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