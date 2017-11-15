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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Мутко: удивительно, если так будут судить и на чемпионате мира
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3), передает корреспондент Rusfootball.info.
"Мы движемся вперед шаг за шагом, находимся на правильном направлении. Но так судить нельзя. Удивительно, если так будут судить и на чемпионате мира. Как можно не давать карточку, когда игрок так летит?
Что касается стадиона, то мы должны сделать, чтобы поле выкатывалось. До 1 февраля также поменяем газон", - сказал Мутко.
"Мы движемся вперед шаг за шагом, находимся на правильном направлении. Но так судить нельзя. Удивительно, если так будут судить и на чемпионате мира. Как можно не давать карточку, когда игрок так летит?
Что касается стадиона, то мы должны сделать, чтобы поле выкатывалось. До 1 февраля также поменяем газон", - сказал Мутко.
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