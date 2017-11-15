Евгений Бушманов: было обидно пропускать от Италии в самой концовке матча

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов дал оценку товарищескому матчу с молодежной сборной Италии (2:3).– Матч получился интересным и очень информативным для нас. Начало и концовка встречи остались за итальянцами, а в середине игры мы больше владели преимуществом, у нас были хорошие отрезки. Встреча проходила при большом количестве болельщиков, на новом стадионе с хорошим полем.По антуражу и атмосфере матч был больше похож на официальный, чем некоторые игры квалификации. Для нас это был полезный опыт, в противостоянии с сильными соперниками становится понятно, кто из ребят на что способен на сегодняшний день. Движемся дальше с большим знанием о наших футболистах.Конечно, обидно пропускать в самой концовке матча. Итальянцы мощно начали встречу, мы не всегда успевали за ними. Соперник забил один мяч, мог развить успех. Но потом мы перехватили инициативу, завладели мячом, стали оказывать давление на ворота итальянцев и забили красивый ответный гол на исходе первого тайма.Второй тайм начали хорошо и активно, вышли вперед в счете. Что касается концовки встречи, то она у нас не получилась. Проигрывать, конечно, неприятно, но мы с оптимизмом смотрим в будущее. Закономерен ли результат? В футболе по-разному бывает. Если сегодня уступили, значит, большего мы не заслужили.– Считаю, что в целом 2017 год был довольно позитивным для нас. В молодежной сборной образовался определенный костяк, мы провели достаточно много хороших матчей. Видно, что команда прибавляет, прогрессирует, растет и, на мой взгляд, становится сильнее. Я вижу положительную динамику.Да, какие-то очки мы потеряли в отборочном цикле ЧЕ-2019, но я убежден в том, что мы продолжим активную борьбу за выход в финальную часть чемпионата Европы. Уверен, мы приложим все силы для того, чтобы решить эту задачу. Ждем следующий год с оптимизмом.– Хотим, чтобы не было слишком долгого перерыва между нынешним ноябрьским и следующим сборами. Планируем провести сбор в начале февраля 2018 года в Испании. Поддержка руководства РФС есть, но нужно заручиться еще и поддержкой клубов. Это неофициальное окно, но надеемся, что клубы отпустят игроков в команду.Это очень важный сбор для нас, ведь уже в марте нам предстоит провести два серьезных выездных матча в квалификации Евро-2019, – сказал Бушманов.