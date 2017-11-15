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Сборная Австралии обыграла Гондурас и получила путевку на ЧМ-2018

Сборная Австралии победила Гондурас в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира.

Австралийская команда стала 31-м участником мирового первенства, которое пройдет в России летом 2018 года.

ЧМ-2018. Стыковые матчи

Австралия – Гондурас – 3:1 (первая игра - 0:0)

Голы: Единак, 54 (1:0). Единак, 72 - с пенальти (2:0). Единак, 85 - с пенальти (3:0). Элис, 90+4 (3:1).

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Джерман, Райт, Леки, Единак, Миллиган (Троиси, 89), Муй, Рогич (Крус, 77), Бехич, Кэйхилл (Юрич, 66).

Гондурас: Эскобер, Бекелес, М.Фигероа, Исагирре (Э.Фигероа, 42. Мартинес, 73), Паласиос, Альварадо, Элис, Кларос, Акоста, Киото (Э.Эрнандес, 75), Лосано.

Предупреждения: Джерман, 2. М.Фигероа, 19. Муй, 45+2. Кларос, 57. Леки, 81. Паласиос, 84. Сэйнсбери, 88.
Теги: Сборная Австралии
Сегодня, 14:33
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4
(1)
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:20) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
Цитата: Пивовед
Цитата: нетрал
бляяя без гондураса невозможно!


в российском футболе уже есть один Пул гондурасских цветов..

этого достаточно..

деревенщина се....би а! ты не интересен...гнусен и противен..


зато ты, гондурасский болельщик, фееричен и прекрасен laughing laughing


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 14:55) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: нетрал
бляяя без гондураса невозможно!


в российском футболе уже есть один Пул гондурасских цветов..

этого достаточно..

деревенщина се....би а! ты не интересен...гнусен и противен..
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:54) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
бляяя без гондураса невозможно!


в российском футболе уже есть один Пул гондурасских цветов..

этого достаточно..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 14:43) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: нетрал
бляяя без гондураса невозможно!

Без Гондураса можно Триппьер подцепить.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
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