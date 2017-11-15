Сборная Австралии обыграла Гондурас и получила путевку на ЧМ-2018

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:43
Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (3)
Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (3)
03:25
Юрий Сёмин: не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар (2)
Юрий Сёмин: не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар (2)
02:34
Сергей Хусаинов: оба пенальти выдуманы из ничего, арбитра Рокки могут отстранить от ЧМ-2018 (6)
Сергей Хусаинов: оба пенальти выдуманы из ничего, арбитра Рокки могут отстранить от ЧМ-2018 (6)
01:49
Де Росси - тренеру: какого чёрта разминаться должен я? Нам нужна не ничья, а победа! (видео) (2)
Де Росси - тренеру: какого чёрта разминаться должен я? Нам нужна не ничья, а победа! (видео) (2)
01:15
Валерий Рейнгольд: арбитр матча Россия - Испания - клоун! А травмировавший Лунева - паразит! (5)
Валерий Рейнгольд: арбитр матча Россия - Испания - клоун! А травмировавший Лунева - паразит! (5)
01:11
Андрей Червиченко: должно быть вдвойне приятнее, что при двух спорных пенальти мы сыграли вничью с таким сильным соперником
Андрей Червиченко: должно быть вдвойне приятнее, что при двух спорных пенальти мы сыграли вничью с таким сильным соперником
01:01
Герои вечера - Смолов и Алексей Миранчук. Оценки действий нашей сборной в матче против Испании (3)
Герои вечера - Смолов и Алексей Миранчук. Оценки действий нашей сборной в матче против Испании (3)
Сборная Австралии обыграла Гондурас и получила путевку на ЧМ-2018
Сборная Австралии победила Гондурас в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира.
Австралийская команда стала 31-м участником мирового первенства, которое пройдет в России летом 2018 года.
ЧМ-2018. Стыковые матчи
Австралия – Гондурас – 3:1 (первая игра - 0:0)
Голы: Единак, 54 (1:0). Единак, 72 - с пенальти (2:0). Единак, 85 - с пенальти (3:0). Элис, 90+4 (3:1).
Австралия: Райан, Сэйнсбери, Джерман, Райт, Леки, Единак, Миллиган (Троиси, 89), Муй, Рогич (Крус, 77), Бехич, Кэйхилл (Юрич, 66).
Гондурас: Эскобер, Бекелес, М.Фигероа, Исагирре (Э.Фигероа, 42. Мартинес, 73), Паласиос, Альварадо, Элис, Кларос, Акоста, Киото (Э.Эрнандес, 75), Лосано.
Предупреждения: Джерман, 2. М.Фигероа, 19. Муй, 45+2. Кларос, 57. Леки, 81. Паласиос, 84. Сэйнсбери, 88.
Австралийская команда стала 31-м участником мирового первенства, которое пройдет в России летом 2018 года.
ЧМ-2018. Стыковые матчи
Австралия – Гондурас – 3:1 (первая игра - 0:0)
Голы: Единак, 54 (1:0). Единак, 72 - с пенальти (2:0). Единак, 85 - с пенальти (3:0). Элис, 90+4 (3:1).
Австралия: Райан, Сэйнсбери, Джерман, Райт, Леки, Единак, Миллиган (Троиси, 89), Муй, Рогич (Крус, 77), Бехич, Кэйхилл (Юрич, 66).
Гондурас: Эскобер, Бекелес, М.Фигероа, Исагирре (Э.Фигероа, 42. Мартинес, 73), Паласиос, Альварадо, Элис, Кларос, Акоста, Киото (Э.Эрнандес, 75), Лосано.
Предупреждения: Джерман, 2. М.Фигероа, 19. Муй, 45+2. Кларос, 57. Леки, 81. Паласиос, 84. Сэйнсбери, 88.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.