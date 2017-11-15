Сборная Австралии обыграла Гондурас и получила путевку на ЧМ-2018

Сборная Австралии победила Гондурас в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира.Австралийская команда стала 31-м участником мирового первенства, которое пройдет в России летом 2018 года.ЧМ-2018. Стыковые матчи(первая игра - 0:0)Голы: Единак, 54 (1:0). Единак, 72 - с пенальти (2:0). Единак, 85 - с пенальти (3:0). Элис, 90+4 (3:1).: Райан, Сэйнсбери, Джерман, Райт, Леки, Единак, Миллиган (Троиси, 89), Муй, Рогич (Крус, 77), Бехич, Кэйхилл (Юрич, 66).: Эскобер, Бекелес, М.Фигероа, Исагирре (Э.Фигероа, 42. Мартинес, 73), Паласиос, Альварадо, Элис, Кларос, Акоста, Киото (Э.Эрнандес, 75), Лосано.Предупреждения: Джерман, 2. М.Фигероа, 19. Муй, 45+2. Кларос, 57. Леки, 81. Паласиос, 84. Сэйнсбери, 88.