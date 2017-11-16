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Гол Джефферсона Фарфана вывел сборную Перу на чемпионат мира

Сборная Перу обыграла команду Новой Зеландии (2:0) в ответном стыковом матче отбора на ЧМ-2018. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

ЧМ-2018. Стыковые матчи

Перу – Новая Зеландия – 2:0

Голы: Фарфан, 28 (1:0). Рамос, 65 (2:0).
Теги: Сборная Перу
Сегодня, 07:43
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9
(1)
№9 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 09:09) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: 91800bsp
Во заголовки нынче пошли... а гол Рамоса не вывел?

Победный гол считается прежде всего. Именно гол Фарфана вывел. Гол Рамоса уже был не обязателен)


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№8 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 09:06) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: 91800bsp
Во заголовки нынче пошли...

Вообще-то он забил победный гол.
Регистрация: 3.06.2014
№7 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 09:04) #
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  •  (2)
online

Во заголовки нынче пошли... а гол Рамоса не вывел? Одно дело,когда Фарфан единственный забил бы,а так...
Голы Фарфана и Рамоса вывели сборную


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№6 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 09:01) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фарфан в ударе последнее время...))))
Регистрация: 23.01.2012
№5 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 08:49) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Фарфан моторчик! такой любой команде нужен. отрадно что вернется в Москву в отличном настроении!
Регистрация: 9.11.2011
№4 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 08:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»

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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№3 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 08:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
pfkegjbl 2,
гол вообще получился классный. Расстрел ворот

ЗЫ вставить ссылку не получается гуглите на livetv101 точка me/showvideo/526179_peru_new_zealand/
Регистрация: 3.06.2014
№2 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 08:23) #
  • 0
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Вот что Семин животворящий делает! Заиграл Фернандеш , вызвали в сборную, заиграл Фарфан тоже вызвали. Оба забивают.
Где этот жирный с примитивным футболом?
Регистрация: 27.09.2015
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 08:06) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Джеф красава


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
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