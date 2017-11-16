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Роберто Манчини: летом "Зенит" не до конца укомплектовался

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал спад в игре сине-бело-голубых, передает "СЭ".

"Перед началом сезона "Зенит" сильно изменился: некоторые футболисты покинули клуб, и пришло много новичков. Учитывая этот факт, мы хорошо провели первую часть сезона. "Зенит" играл в двух турнирах параллельно – в чемпионате России и Лиги Европы, и это сильно повлияло на команду.

В четверг мы проводим матч еврокубка, а в воскресенье играем в премьер-лиге, и оба матча имеют важное значение. Поэтому случившееся с нами в последнее время – это нормально. При этом я отмечу наши успехи в Лиге Европы, где мы раньше всех остальных команд вышли в плей-офф. Это большой успех.

Я знал, что трудный момент придет, это было неизбежно. Но мы выберемся из этой ситуации. Проблема в том, что нельзя играть одним и тем же составом и в четверг, и в воскресенье. Летом мы не до конца укомплектовались. В последние дни трансферного окна нам не удалось купить двух-трех игроков, которые помогли бы варьировать состав и выступать достойно. Этими игроками должны были стать россияне.

Я не психолог, а опытный тренер, который знает, как действовать в сложных ситуациях. Игра "Зенита" будет улучшаться, а результат придет. сказал Манчини в эфире программы "Все на матч".
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 08:24
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13
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№13 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 09:12) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну если Зенит, имея самую длинную скамейку недоукомплектован, то что говорить о других. Странно, но на нехватку игроков жалуются именно тренеры самого дорогого клуба лиги, причём почти все. Вот и Манчини начинает поскуливать.
Регистрация: 29.10.2010
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:12) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Ожидаемо.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 09:09) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Kytarba
Цитата: Царь Руссо
ахаха! Палычу расскажи про игру одним составом,и в Цска факс пришли)


ахаха засунь в жопу.Разниа в том,что изначально в планах "Зенит" и чемпионом стать и в финале кубка лиги Евро играть.У "Локо не каких планов не было на счет чемпионства и да и в кубке лиги Евро лишь бы с группы выйти..это факт.В таких случаях всегда труднее играть ,когда груз результатов давить и наоборот легче скажем тому же "Локо"..если понял молодец,нет? ну дальше смейся laughing

понял что ты имеешь ввиду. но согласись,приобрести не знаю сколько, 8-10 игроков летом,иметь теперь ровно 2 практически равных состава,и говорить что этого мало-ну это даже непрофессионально.
Регистрация: 9.11.2011
№10 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 09:05) #
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online

Цитата: FCSM78
Это на сколько же нужно укомплектовать состав, если он и так на 70 % обновлен???? Может нужно было просто новую команду купить???? и назвать фк бомжклаб???? Ублюдок конченный, неудачи свои пытается замазать...)))

Второе место в таблице,первое в группе ЛЕ-это фиаско,братан.


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№9 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 09:05) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Царь Руссо
ахаха! Палычу расскажи про игру одним составом,и в Цска факс пришли)


ахаха засунь в жопу.Разниа в том,что изначально в планах "Зенит" и чемпионом стать и в финале кубка лиги Евро играть.У "Локо не каких планов не было на счет чемпионства и да и в кубке лиги Евро лишь бы с группы выйти..это факт.В таких случаях всегда труднее играть ,когда груз результатов давить и наоборот легче скажем тому же "Локо"..если понял молодец,нет? ну дальше смейся laughingи вообще болельщики маргиналы и потому маргиналы,что они больше о других командах п1здят ,чем о своей,нет я не тебя имею виду а,так наз.болельщиков "Спартака",одно слово "Зенит о своих проблемах или наоборот успехах и этих болельщиков гораздо больше в так называемых обсуждениях о команде,чем болельщиков "Зенита" joy Если говорить в цифрах из "Зенита больше футболистов ушло,чем пришли..
Регистрация: 17.03.2008
№8 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 09:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Манчини куда еще то игроков??????? И так на два состава!!!!!
Регистрация: 5.04.2017
№7 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 08:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это на сколько же нужно укомплектовать состав, если он и так на 70 % обновлен???? Может нужно было просто новую команду купить???? и назвать фк бомжклаб???? Ублюдок конченный, неудачи свои пытается замазать...)))
Регистрация: 23.01.2012
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 08:53) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Логично. Если две игры в неделю - то надо иметь два состава. Три игры - три состава... И тогда нам будут не страшны - наша весна и осень.
Ему нужно орден дать за такую рационализацию... Как еще никто до этого не догадался? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№5 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 08:51) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
ахаха! Палычу расскажи про игру одним составом,и в Цска факс пришли)
Регистрация: 9.11.2011
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 08:45) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Неадекват полный.
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 08:43) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
сильно сказал... прям всю правду-матку


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 08:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
scream
Регистрация: 22.08.2007
№1 Написал: Dreyk (Сегодня, 08:34) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Да скупили бы всю сборную Аргентины и не парились бы, у Газпрома денег много, а на народ России можно положить.
Регистрация: 10.09.2016
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