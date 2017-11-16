Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Джефферсон Фарфан: это был самый важный гол в моей жизни (видео)

Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал победу над командой Новой Зеландии (2:0) в ответном стыковом матче ЧМ-2018. Напомним, перуанцы пробились на турнир в России.

"Это был самый важный гол в моей жизни. Мы должны были выйти и победить. Я благодарю болельщиков за поддержку, это касается всей нашей страны", - сказал форвард "Локомотива", не сдерживая слёз.

Также он признался, что посвятил этот гол своему товарищу по сборной Перу Паоло Герреро, который был дисквалифицирован на 30 дней за то, что в крови футболиста был обнаружен бензоилэкгонин.

"Спасибо, Паоло, за поддержку. Этот гол для тебя", - добавил Фарфан.



Чемпионат
Теги: Фарфан Сборная Перу
Сегодня, 09:56
Напечатать
2
(3)
№2 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 12:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Анжи»
А сколько разговоров было про него? Типа мешок купили. Для Локо он очень важный игрок.
Регистрация: 19.03.2013
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 10:49) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Добро пожаловать на ЧМ в России, Джеф! Молодец!
Регистрация: 23.03.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.