Джефферсон Фарфан: это был самый важный гол в моей жизни (видео)

Narraci?n de la tv peruana en el gol de la 'Foca' Farf?n. Emocionante. pic.twitter.com/QkutT7eOdS — Libreta Deportiva (@LibretaDepor) November 16, 2017

Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал победу над командой Новой Зеландии (2:0) в ответном стыковом матче ЧМ-2018. Напомним, перуанцы пробились на турнир в России."Это был самый важный гол в моей жизни. Мы должны были выйти и победить. Я благодарю болельщиков за поддержку, это касается всей нашей страны", - сказал форвард "Локомотива", не сдерживая слёз.Также он признался, что посвятил этот гол своему товарищу по сборной Перу Паоло Герреро, который был дисквалифицирован на 30 дней за то, что в крови футболиста был обнаружен бензоилэкгонин."Спасибо, Паоло, за поддержку. Этот гол для тебя", - добавил Фарфан.