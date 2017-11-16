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Защитник сборной Новой Зеландии: перуанцы использовали все, даже лазеры

Защитник сборной Новой Зеландии Эндрю Дюрант прокомментировал поражение от Перу (0:2) в ответном стыковом матче отбора ЧМ-2018.

"Они использовали любую возможность, чтобы попытаться остановить нас, даже лазеры. Мы знали, к чему стремимся, а также понимали, что они всё сделают, чтобы остановить нас. Было очень сложно общаться друг с другом из-за шума трибун.

Это огромный вызов. Очень хорошая футбольная нация, невероятные болельщики, которые всегда стоят за своей сборной. В такой ситуации перед вами всегда непростая задача.

Мы не должны искать какое-то оправдание. Сборная приехала с конкретным планом на игру и придерживалась его, но второй гол свёл все старания на нет", - цитирует Дюранта "Чемпионат" со ссылкой на New Zealand Herald.

Теги: сборная Новой Зеландии Сборная Перу
Сегодня, 10:44
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№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 11:35) #
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Надо было дома выигрывать. А теперь лазеры-шмазеры....
Регистрация: 6.10.2009
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