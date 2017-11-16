Сборная Перу отпраздновала выход на ЧМ-2018 в шапках-ушанках (фото)

Игроки сборной Перу во время празднования выхода на чемпионат мира-2018 надели шапки-ушанки.Напомним, перуанцы в ответном стыковом матче за право сыграть на ЧМ благодаря голам Джефферсона Фарфана и Кристиана Рамоса обыграла Новую Зеландию – 2:0 (первая игра – 0:0).