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Сборная Перу отпраздновала выход на ЧМ-2018 в шапках-ушанках (фото)

Игроки сборной Перу во время празднования выхода на чемпионат мира-2018 надели шапки-ушанки.

Напомним, перуанцы в ответном стыковом матче за право сыграть на ЧМ благодаря голам Джефферсона Фарфана и Кристиана Рамоса обыграла Новую Зеландию – 2:0 (первая игра – 0:0).

Теги: Сборная Перу
Сегодня, 10:57
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