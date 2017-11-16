Илья Геркус: наш Джефф выводит сборную Перу на ЧМ-2018!

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал гол нападающего Джефферсона Фарфана в матче Перу? - Новая Зеландия в рамках квалификации ЧМ-2018 (2:0)."Наш Джефф выводит сборную Перу на ЧМ-2018! Невероятное достижение и браво нашему нападающему, ждём обратно в клубе, впереди много дел", - написал Геркус "ВКонтакте".