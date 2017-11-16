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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Илья Геркус: наш Джефф выводит сборную Перу на ЧМ-2018!
Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал гол нападающего Джефферсона Фарфана в матче Перу? - Новая Зеландия в рамках квалификации ЧМ-2018 (2:0).
"Наш Джефф выводит сборную Перу на ЧМ-2018! Невероятное достижение и браво нашему нападающему, ждём обратно в клубе, впереди много дел", - написал Геркус "ВКонтакте".
"Наш Джефф выводит сборную Перу на ЧМ-2018! Невероятное достижение и браво нашему нападающему, ждём обратно в клубе, впереди много дел", - написал Геркус "ВКонтакте".
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