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Илья Геркус: наш Джефф выводит сборную Перу на ЧМ-2018!

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал гол нападающего Джефферсона Фарфана в матче Перу? - Новая Зеландия в рамках квалификации ЧМ-2018 (2:0).

"Наш Джефф выводит сборную Перу на ЧМ-2018! Невероятное достижение и браво нашему нападающему, ждём обратно в клубе, впереди много дел", - написал Геркус "ВКонтакте".
Теги: Фарфан Геркус
Сегодня, 11:38
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№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 11:50) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Геркус Широковазаменитель)))


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Регистрация: 3.05.2012
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