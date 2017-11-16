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Курбан Бердыев: Навас сказал, что вернется в "Рубин", пока мы не знаем, когда

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии игры премьер-лиги с тульским "Арсеналом" рассказал о состоянии игроков.

"Отца Наваса не стало. Сесар сказал, что вернется в "Рубин", но пока мы не знаем, когда.

Руслан Камболов тренируется в общей группе. Травм среди сборников нет", - передает слова Бердыева "Р-Спорт".
Теги: Бердыев Рубин Навас
Сегодня, 13:49
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