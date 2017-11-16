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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Гусев: нельзя шутить в эфире, когда играет сборная России
Известный футбольный телекомментатор Виктор Гусев посетил мастер-класс для спортивных журналистов в Уфе.
- Нельзя шутить, когда играет сборная России, хотя поначалу я пытался. Мне пишут после одного из матчей: "Мы сидим тут с валидолом, а ты шутишь. Найди матч "Ювентус" - "Лацио" и шути там". Так что с тех пор шуток в репортажах с матчей нашей национальной команды практически не проскальзывает.
- Кто из комментаторов Вам нравился, за кем следили?
- Когда я был маленьким, мне было все равно, кто комментирует футбол. Зато следил за пишущими журналистами, каким и я стал.
- Можете отметить лучшее интервью, которое было взято у Вас?
- У меня лучшее интервью взял Юрий Дудь 5-6 лет назад, он не переврал ни единого слова, - передает слова Гусева корреспондент Rusfootball.info.
- Нельзя шутить, когда играет сборная России, хотя поначалу я пытался. Мне пишут после одного из матчей: "Мы сидим тут с валидолом, а ты шутишь. Найди матч "Ювентус" - "Лацио" и шути там". Так что с тех пор шуток в репортажах с матчей нашей национальной команды практически не проскальзывает.
- Кто из комментаторов Вам нравился, за кем следили?
- Когда я был маленьким, мне было все равно, кто комментирует футбол. Зато следил за пишущими журналистами, каким и я стал.
- Можете отметить лучшее интервью, которое было взято у Вас?
- У меня лучшее интервью взял Юрий Дудь 5-6 лет назад, он не переврал ни единого слова, - передает слова Гусева корреспондент Rusfootball.info.
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