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Виктор Гусев: нельзя шутить в эфире, когда играет сборная России

Известный футбольный телекомментатор Виктор Гусев посетил мастер-класс для спортивных журналистов в Уфе.

- Нельзя шутить, когда играет сборная России, хотя поначалу я пытался. Мне пишут после одного из матчей: "Мы сидим тут с валидолом, а ты шутишь. Найди матч "Ювентус" - "Лацио" и шути там". Так что с тех пор шуток в репортажах с матчей нашей национальной команды практически не проскальзывает.

- Кто из комментаторов Вам нравился, за кем следили?

- Когда я был маленьким, мне было все равно, кто комментирует футбол. Зато следил за пишущими журналистами, каким и я стал.

- Можете отметить лучшее интервью, которое было взято у Вас?

- У меня лучшее интервью взял Юрий Дудь 5-6 лет назад, он не переврал ни единого слова, - передает слова Гусева корреспондент Rusfootball.info.
Теги: Гусев Сборная России
Сегодня, 15:32
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(4)
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не суеверный,но как правило матчи с Гусевым наша сборная частенько сливала весьма позорно,исключение матч с Англией домашний,а так не фартовый он парень.Интереснее куда Выборнов делся?Нормально коментил.


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Регистрация: 25.03.2015
№7 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 16:44) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Кстати хоть и сам его однофамилец, но заметил, когда он комментировал игры сборной, почти всегда были неудачные результаты(ИМХО) и поэтому когда матч показывали на первом канале и он комментировал, у меня сразу возникали отрицательные эмоции и эта его фраза после поражений-до будущих побед!-Которых всё равно нет...Может и лучше что он не комментирует...


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ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009
№6 Написал: Scoter дом (Сегодня, 16:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Куда Гусь то пропал? скучно даже как то без него,ему обязательно нужно комментить все матчи нашей сборной на ЧМ
Регистрация: 26.09.2006
№5 Написал: manatee Москва (Сегодня, 15:59) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Всем,всем рекомендую,если кто еще не знает смотреть на канале ю-туб "вДудь",с кем только у него нет вью и с Навальным и Ходорковский и Жириновский ...да.да это тот самый Юра Дудь,который был комментатором на НТВ+.талантище..а,6 лет тому назад о чем говорит Гусев Юре Дудь было всего 25 лет.

У него вью со всякой либеральной шушерой, у которой к России ничего, кроме ненависти либо с тупорылыми Реперами. Видел все вью, ничего оригинального я не увидел. Ранее было такое же шоу "Минаев-лайф", где были теже вопросы, мат, только + еще все бухали (Было угарнее)
Регистрация: 16.08.2010
№4 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 15:46) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Химки»
Всем,всем рекомендую,если кто еще не знает смотреть на канале ю-туб "вДудь",с кем только у него нет вью и с Навальным и Ходорковский и Жириновский ...да.да это тот самый Юра Дудь,который был комментатором на НТВ+.талантище..а,6 лет тому назад о чем говорит Гусев Юре Дудь было всего 25 лет.
Регистрация: 17.03.2008
№3 Написал: Repehko (Сегодня, 15:40) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
все правильно, можно смехом спугнуть удачу, вот так то.
Регистрация: 11.10.2017
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:37) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
нельзя шутить в эфире, когда играет сборная. Про Гуся либо хорошо, либо ничего.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 15:35) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ничтоже сумнящеся


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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