Виктор Гусев: нельзя шутить в эфире, когда играет сборная России

Известный футбольный телекомментатор Виктор Гусев посетил мастер-класс для спортивных журналистов в Уфе.- Нельзя шутить, когда играет сборная России, хотя поначалу я пытался. Мне пишут после одного из матчей: "Мы сидим тут с валидолом, а ты шутишь. Найди матч "Ювентус" - "Лацио" и шути там". Так что с тех пор шуток в репортажах с матчей нашей национальной команды практически не проскальзывает.- Когда я был маленьким, мне было все равно, кто комментирует футбол. Зато следил за пишущими журналистами, каким и я стал.- У меня лучшее интервью взял Юрий Дудь 5-6 лет назад, он не переврал ни единого слова, - передает слова Гусева корреспондент