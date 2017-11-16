Аллан Макргрегор признан лучшим игроком "Халла" в октябре

? | @therealgreegsy1 was presented with his #SportPesaPOTM award by @HullCity fan Chris Robertson at the @UniOfHull Training Ground earlier today pic.twitter.com/zfz2MmUyMZ — Hull City (@HullCity) November 16, 2017

Болельщики "Халл Сити" признали вратаря Аллана Макгрегора лучшим игроком команды в октябре сообщает пресс-служба клуба.В прошлом месяца 35-летний шотландец сыграл в 4 матчах за "Халл", в 1 из них – на ноль.