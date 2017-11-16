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Аллан Макргрегор признан лучшим игроком "Халла" в октябре

Болельщики "Халл Сити" признали вратаря Аллана Макгрегора лучшим игроком команды в октябре сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом месяца 35-летний шотландец сыграл в 4 матчах за "Халл", в 1 из них – на ноль.

Теги: Халл Сити
Вчера, 22:16
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