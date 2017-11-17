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Александр Мостовой: "Краснодар" является фаворитом в матче против "Спартака"

Бывший хавбек сборной России Александр Мостовой считает, что у "Краснодара" больше шансов на победу в матче 17-го тура РФПЛ против "Спартака".

"Думаю, фаворитом этого матча является "Краснодар". Подопечные Игоря Шалимова имеют преимущество своего поля и выиграли в последних двух встречах. А в матче против такого принципиального соперника, как "Спартак", у них будет особый настрой. Тем более в случае победы "Краснодар" сможет оторваться от конкурентов в борьбе за медали и закрепиться на третьем месте.

Обе команды сейчас находятся примерно на одном уровне, обе способны как выиграть, так и неожиданно проиграть. Однако за счет вышеперечисленных факторов "быки" выглядят более предпочтительным претендентом на три очка в этой встрече.

Я? говорил, что не надо хоронить "Краснодар", даже в период их "черной серии", когда все постоянно критиковали Шалимова. Впрочем, Игоря вообще бесконечно критикуют. Но даже после поражения от "Локомотива" было ясно, что победа в одной-двух играх выведет "Краснодар" на третье место. Так и произошло. Обыграли "СКА-Хабаровск" и "Тосно", и теперь - снова в медальной гонке", - передают слова Мостового "Известия".
Теги: Мостовой Краснодар Спартак
Сегодня, 07:35
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(2)
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:46) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: verhdon27
Прогнозы дело не благодарное, но есть предчувствие, что теперь Спартак ожидает "черная серия".

Ты о судьбе Ростова переживай, а Спартак хоронить будешь через миллион лет после смерти Ростова.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Прогнозы дело не благодарное, но есть предчувствие, что теперь Спартак ожидает "черная серия".

.." Чёрная"...это у тебя от армянских корней?
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 09:09) #
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Болеет за:
«Ростов»
Прогнозы дело не благодарное, но есть предчувствие, что теперь Спартак ожидает "черная серия".
Регистрация: 16.05.2017
№2 Написал: MIG Piter (Сегодня, 08:49) #
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Краснодар проиграл ВСЕ ключевые матчи сезона!
Имхо, Спартак - однозначный фаворит. Счет будет в районе 3-1 в пользу Москвы.


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 08:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Обыграли "СКА-Хабаровск" и "Тосно", и теперь - снова в медальной гонке"
Поэтому и снова в гонке... Уважаю Шалимова,но Краснодар,если честно,совсем уже не тот!
Регистрация: 14.02.2007
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