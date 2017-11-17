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Василий Уткин: испанцам не особо интересно было играть с нами во втором тайме

Комментатор Василий Уткин высказал свое мнение о товарищеском матче сборных России и Испании (3:3).

"У меня грустные впечатления от игры сборной России. Думаю, испанцам не особо было интересно с нами играть во втором тайме.

У них во втором тайме в центре обороны играл полузащитник. Испанцы несколько подзабили на игру во втором тайме", - цитирует Уткна "Спорт FM".
Теги: Уткин Сборная России
Сегодня, 07:41
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№1 Написал: Эксперт (Сегодня, 09:07) #
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Вот как раз во втором тайме мы испанцев заинтересовали. Заставили проснуться и метаться..
Регистрация: 22.03.2017
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