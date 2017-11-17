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СМИ: Златан Ибрагимович раздумывает над возвращением в сборную Швеции ради ЧМ-2018

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции после того, как команда пробилась на ЧМ-2018.

36-летний футболист, который должен восстановиться от травмы к концу года всерьез рассматривает возможность поездки в Россию, передает RMC со ссылкой на источник близкий к шведу.

Главный тренер шведов Янне Андерссон после выхода команды на ЧМ-2018 не стал обсуждать возможность возвращения Ибрагимовича.
Теги: Ибрагимович Сборная Швеции
Сегодня, 11:16
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