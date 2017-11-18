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Андреас Гранквист: ветераны позволили себе по стаканчику, а молодежь пошла гулять по ночному Милану

Защитник "Краснодара" и сборной Швеции Андреас Гранквист рассказал о праздновании командой выход в финальную часть ЧМ-2018 в России после победы над Италией в стыковых встречах.

"Сначала радовались на поле вместе с нашими болельщиками, которых приехало в Италию человек 700. Затем праздновали в раздевалке. Потом вернулись в отель, там нас ждал праздничный ужин.

Были поздравительные речи и все такое. После этого ветераны остались в отеле и позволили себе пропустить за победу по стаканчику, а молодежь отправилась гулять по ночному Милану. Всем было весело", - передает слова Гранквиста пресс-служба "Краснодара".
Теги: Гранквист Сборная Швеции
Сегодня, 08:21
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