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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Сергей Андреев: не думаю, что Смолов на кураже разорвет "Спартак"
Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в преддверии матча "Краснодар" - "Спартак" оценил форму нападающего "быков" Федора Смолова?.
– Федор радует, просто молодец! Забил два мяча Хабаровску, "Тосно", Испании. Ожил, набрал кондиции после травмы.
– После дубля в ворота испанцев Смолов на крыльях будет летать по полю в матче со "Спартаком"?
– Вы знаете, после любого гола вырастают крылья. Здорово, что у него сейчас такая статистика. Понимаете, когда ты два сезона подряд становишься лучшим бомбардиром, а потом получаешь травму, восстанавливаешься и три-четыре игры не забиваешь, то, естественно, нервничаешь. Но Федор – умница! Продолжал работать, двигаться, бороться. И вот вам, пожалуйста, – все воздалось в последних матчах!
– Некоторые специалисты уже считают, что на таком кураже после игры с испанцами Смолов способен разорвать оборону красно-белых.
– Разорвать – слишком громкое слово. С другой стороны, защите "Спартака" в последнее время, даже в последние годы, не хватает стабильности. Нет, я не говорю, что оборона москвичей слабая. Сзади "Спартак" может сыграть очень качественно – как, например, во встрече с "Ливерпулем".
– С "Ливерпулем"?
– Да. А что вас смущает? Они же выстояли – ничья добыта. Одно очко по такой игре – молодцы! И я не стал бы говорить, что сейчас Смолов на таком кураже порвет "Спартак". Красно-белые играют нынче весело. В последнее время подопечные Карреры напоминают команду чемпионского сезона.
– Что, кстати, можете ответить тем скептикам, которые считают, что испанцы не особо напрягались, что и позволило Смолову оформить дубль?
– Все-таки есть толика правды в том наблюдении, что испанцы не выкладывались на все 100 процентов. Особенно во втором тайме. Но это ни в коем случае не умаляет заслуг Федора в забитых им мячах. Оба раза Смолов сыграл просто великолепно! Испанцы не то чтобы расслабились, а уверовали в свою силу после 2:0. Ну и, конечно, эти два пенальти в наши ворота… Ну просто смешно!
СЭ
– Федор радует, просто молодец! Забил два мяча Хабаровску, "Тосно", Испании. Ожил, набрал кондиции после травмы.
– После дубля в ворота испанцев Смолов на крыльях будет летать по полю в матче со "Спартаком"?
– Вы знаете, после любого гола вырастают крылья. Здорово, что у него сейчас такая статистика. Понимаете, когда ты два сезона подряд становишься лучшим бомбардиром, а потом получаешь травму, восстанавливаешься и три-четыре игры не забиваешь, то, естественно, нервничаешь. Но Федор – умница! Продолжал работать, двигаться, бороться. И вот вам, пожалуйста, – все воздалось в последних матчах!
– Некоторые специалисты уже считают, что на таком кураже после игры с испанцами Смолов способен разорвать оборону красно-белых.
– Разорвать – слишком громкое слово. С другой стороны, защите "Спартака" в последнее время, даже в последние годы, не хватает стабильности. Нет, я не говорю, что оборона москвичей слабая. Сзади "Спартак" может сыграть очень качественно – как, например, во встрече с "Ливерпулем".
– С "Ливерпулем"?
– Да. А что вас смущает? Они же выстояли – ничья добыта. Одно очко по такой игре – молодцы! И я не стал бы говорить, что сейчас Смолов на таком кураже порвет "Спартак". Красно-белые играют нынче весело. В последнее время подопечные Карреры напоминают команду чемпионского сезона.
– Что, кстати, можете ответить тем скептикам, которые считают, что испанцы не особо напрягались, что и позволило Смолову оформить дубль?
– Все-таки есть толика правды в том наблюдении, что испанцы не выкладывались на все 100 процентов. Особенно во втором тайме. Но это ни в коем случае не умаляет заслуг Федора в забитых им мячах. Оба раза Смолов сыграл просто великолепно! Испанцы не то чтобы расслабились, а уверовали в свою силу после 2:0. Ну и, конечно, эти два пенальти в наши ворота… Ну просто смешно!
СЭ
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