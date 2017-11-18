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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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11:20
Анонс 24-го тура ФНЛ
Анонс 24-го тура ФНЛ
08:21
Андреас Гранквист: ветераны позволили себе по стаканчику, а молодежь пошла гулять по ночному Милану (1)
Андреас Гранквист: ветераны позволили себе по стаканчику, а молодежь пошла гулять по ночному Милану (1)
07:57
Эдуард Безуглов: игра при минус 15-20 градусов может вызвать у игроков бронхит и пневмонию (2)
Эдуард Безуглов: игра при минус 15-20 градусов может вызвать у игроков бронхит и пневмонию (2)
Вчера, 23:41
Георгий Джикия: "Спартак" еще поборется за чемпионство (10)
Георгий Джикия: "Спартак" еще поборется за чемпионство (10)
Вчера, 23:26
Виталий Мутко об английском языке: для общения мне пока хватает знаний, еще подналяжем (4)
Виталий Мутко об английском языке: для общения мне пока хватает знаний, еще подналяжем (4)
Вчера, 23:04
Зинедин Зидан опроверг конфликт Рамоса и Роналду
Зинедин Зидан опроверг конфликт Рамоса и Роналду
Вчера, 23:00
"Лилль" обыграл "Сент-Этьен" и покинул зону вылета
"Лилль" обыграл "Сент-Этьен" и покинул зону вылета
Вчера, 22:58
Илья Максимов: Аршавина сейчас в "Зенит" вернуть – и точно будет не хуже нынешних игроков (1)
Илья Максимов: Аршавина сейчас в "Зенит" вернуть – и точно будет не хуже нынешних игроков (1)
Вчера, 22:40
ЦСКА прибыл в Хабаровск (1)
ЦСКА прибыл в Хабаровск (1)
Вчера, 22:30
Владелец "Лиона": Фекин останется в команде
Владелец "Лиона": Фекин останется в команде
Вчера, 21:24
Нобель Арустамян: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Джикией до 2022 года (16)
Нобель Арустамян: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Джикией до 2022 года (16)
Вчера, 21:18
Нобель Арустамян: "Краснодар" рассматривает приобретение форварда "Тосно" Заболотного (1)
Нобель Арустамян: "Краснодар" рассматривает приобретение форварда "Тосно" Заболотного (1)
Анонс 24-го тура ФНЛ
ФНЛ вступает в фазу заключительных игр этого года. Осталось две недели до начала отпуска. Rusfootball.info представляет самые интересные встречи 24-го тура.
Бойкот «Кубани»
У «Тюмени» и «Кубани» этот сезон выходит довольно тяжелый по разным причинам. Сибиряки потеряли лидеров, существенно омолодили состав. Чтобы выйти из кризиса понадобилось сменить тренера. Руководить новым коллективом Владимиру Маминову пока удается лучше предыдущего наставника. Команда в последних 5 матчах проиграла только раз. У «Кубани» все те же проблемы с финансами. Несколько игроков начали бойкотировать тренировки. После появления этой информации в прессе задолженность вроде уже погасили и бойкот прерван. Поэтому матч с «Тюменью» сорван не будет.
Луч в Питере
Еще один проблемный клуб лиги в плане финансов – это «Луч». Но команда без денег, как правило, играет только лучше. В предыдущем туре даже состоялась долгожданная домашняя победа. В субботу дальневосточников ждет выезд в Петербург. Динамовцы прервали свою неудачную серию без побед. Но фаворитами, несмотря на котировки букмекеров, их назвать нельзя. «Луч» сейчас на хорошей волне и успешно выступает на выезде.
Аленичев против Спартака-2
В клубе Дмитрия Анатольевича все хорошо. Небольшой спад сменился убедительной победой над «Тамбовом». В выходные Красноярск посетит дубль родного для Аленичева московского «Спартака». Москвичи получили самое болезненное поражение в своей истории. «Балтика» прошлась катком по «Спартаку» - 6:0. После такого отходить придется против лидера лиги. «Спартак» обычно хорошо выступал на выезде. Но последняя встреча все перевернуло, да и «Енисей» вряд ли захочет делиться очками. «Оренбург» и «Крылья» поджимают.
Матч тура
Перед предыдущей игрой этих команд «Волгарь» был одним из лидеров лиги. К концу ноября многое поменялось. Астраханцы вернулись в родные места – в середину турнирной таблицы. При этом клуб показывает привлекательный футбол, а в составе много интересных игроков. Алексей Сутормин вовсю рвется выбраться в РФПЛ. Команда неудачно провела последние встречи, поэтому есть повод реабилитироваться в последних матчах 2017 года перед родными болельщиками. Первыми Астрахань посетят «Крылья Советов».
Несчастный «Факел»
Новый «Факел» продолжает выступать плохо в лиге. Новый состав, долги – это все понятно. Но команда даже редко забивает. Небольшой всплеск был в сентябре, но потом все снова пошло на убыль. Тренер говорит о напряженной обстановке. А в таком состоянии подходить к «Оренбургу» будет опасно. Команда Федотова сейчас на ходу и уже обогнала в таблице «Крылья Советов». Поэтому Воронеж будет наверняка проходным матчем для них.
Ротор в Сибири
Смена тренера в Волгограде на опытного Сергея Павлова пока многого не принесла. Клуб штампует ничьи, но ожидать быстрых перемен еще под конец календарного года не стоило точно. Понятное дело, что зимой ждут усиления, раз пригласили такого специалиста. После серии домашних встреч волгоградцы пожалуют в Новосибирск. Там их ждет манеж и местная «Сибирь». Последние две встречи у хозяев дома получились очень зрелищными. Вот только разочаровывает бомбардир команды Максим Житнев, который не забивает уже в 11 встречах.
24-й тур ФНЛ
Бойкот «Кубани»
У «Тюмени» и «Кубани» этот сезон выходит довольно тяжелый по разным причинам. Сибиряки потеряли лидеров, существенно омолодили состав. Чтобы выйти из кризиса понадобилось сменить тренера. Руководить новым коллективом Владимиру Маминову пока удается лучше предыдущего наставника. Команда в последних 5 матчах проиграла только раз. У «Кубани» все те же проблемы с финансами. Несколько игроков начали бойкотировать тренировки. После появления этой информации в прессе задолженность вроде уже погасили и бойкот прерван. Поэтому матч с «Тюменью» сорван не будет.
Луч в Питере
Еще один проблемный клуб лиги в плане финансов – это «Луч». Но команда без денег, как правило, играет только лучше. В предыдущем туре даже состоялась долгожданная домашняя победа. В субботу дальневосточников ждет выезд в Петербург. Динамовцы прервали свою неудачную серию без побед. Но фаворитами, несмотря на котировки букмекеров, их назвать нельзя. «Луч» сейчас на хорошей волне и успешно выступает на выезде.
Аленичев против Спартака-2
В клубе Дмитрия Анатольевича все хорошо. Небольшой спад сменился убедительной победой над «Тамбовом». В выходные Красноярск посетит дубль родного для Аленичева московского «Спартака». Москвичи получили самое болезненное поражение в своей истории. «Балтика» прошлась катком по «Спартаку» - 6:0. После такого отходить придется против лидера лиги. «Спартак» обычно хорошо выступал на выезде. Но последняя встреча все перевернуло, да и «Енисей» вряд ли захочет делиться очками. «Оренбург» и «Крылья» поджимают.
Матч тура
Перед предыдущей игрой этих команд «Волгарь» был одним из лидеров лиги. К концу ноября многое поменялось. Астраханцы вернулись в родные места – в середину турнирной таблицы. При этом клуб показывает привлекательный футбол, а в составе много интересных игроков. Алексей Сутормин вовсю рвется выбраться в РФПЛ. Команда неудачно провела последние встречи, поэтому есть повод реабилитироваться в последних матчах 2017 года перед родными болельщиками. Первыми Астрахань посетят «Крылья Советов».
Несчастный «Факел»
Новый «Факел» продолжает выступать плохо в лиге. Новый состав, долги – это все понятно. Но команда даже редко забивает. Небольшой всплеск был в сентябре, но потом все снова пошло на убыль. Тренер говорит о напряженной обстановке. А в таком состоянии подходить к «Оренбургу» будет опасно. Команда Федотова сейчас на ходу и уже обогнала в таблице «Крылья Советов». Поэтому Воронеж будет наверняка проходным матчем для них.
Ротор в Сибири
Смена тренера в Волгограде на опытного Сергея Павлова пока многого не принесла. Клуб штампует ничьи, но ожидать быстрых перемен еще под конец календарного года не стоило точно. Понятное дело, что зимой ждут усиления, раз пригласили такого специалиста. После серии домашних встреч волгоградцы пожалуют в Новосибирск. Там их ждет манеж и местная «Сибирь». Последние две встречи у хозяев дома получились очень зрелищными. Вот только разочаровывает бомбардир команды Максим Житнев, который не забивает уже в 11 встречах.
24-й тур ФНЛ
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