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"СКА-Хабаровск" назвал состав на игру с ЦСКА

Стал известен стартовый состав СКА из Хабаровска на игру 17-го тура премьер-лиги с ЦСКА.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Гришко, Димидко, Карасев, Савичев, Дедечко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Маркович.

Запасные: Криворучко, Тишкин, Корян, Федотов, Христов, Барбаро, Калинский, Баляйкин.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 11:29
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