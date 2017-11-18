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Молодежные команды "Зенита" и "Тосно" оформили сухую ничью

В матче 17-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Зенит" и "Тосно" не забили голов.

Молодежное первенство. 17 тур

"Зенит" - "Тосно" - 0:0
"Зенит"-М: Гойло, Байрамов, Алоян, Синяк, Скроботов, Анисимов, Макеев, Бойцов, Казаков, Денисов, Воробьёв

"Тосно"-М: Федосов, Калошин, Вишневский, Олишевский, Лаврененко, Абраамян, Колюшко, Манаев, Шумейко, Шамин, Ярцев

Предупреждения: Колюшко, 34.
Теги: Зенит Тосно
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