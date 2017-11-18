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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
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Андреас Гранквист: ветераны позволили себе по стаканчику, а молодежь пошла гулять по ночному Милану (1)
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Эдуард Безуглов: игра при минус 15-20 градусов может вызвать у игроков бронхит и пневмонию (3)
Эдуард Безуглов: игра при минус 15-20 градусов может вызвать у игроков бронхит и пневмонию (3)
Молодежные команды "Зенита" и "Тосно" оформили сухую ничью
В матче 17-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Зенит" и "Тосно" не забили голов.
Молодежное первенство. 17 тур
"Зенит" - "Тосно" - 0:0
"Зенит"-М: Гойло, Байрамов, Алоян, Синяк, Скроботов, Анисимов, Макеев, Бойцов, Казаков, Денисов, Воробьёв
"Тосно"-М: Федосов, Калошин, Вишневский, Олишевский, Лаврененко, Абраамян, Колюшко, Манаев, Шумейко, Шамин, Ярцев
Предупреждения: Колюшко, 34.
Молодежное первенство. 17 тур
"Зенит" - "Тосно" - 0:0
"Зенит"-М: Гойло, Байрамов, Алоян, Синяк, Скроботов, Анисимов, Макеев, Бойцов, Казаков, Денисов, Воробьёв
"Тосно"-М: Федосов, Калошин, Вишневский, Олишевский, Лаврененко, Абраамян, Колюшко, Манаев, Шумейко, Шамин, Ярцев
Предупреждения: Колюшко, 34.
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