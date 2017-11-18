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"Крылья Советов" победили "Волгарь"

"Крылья Советов" обыграли "Волгарь" в матче 24-го тура первенства России в ФНЛ.

ФНЛ

24-й тур

"Волгарь" (Астрахань) - "Крылья Советов" (Самара) - 0:1

Гол: Чочиев, 43.

"Волгарь": Терновский, Калинин, Климов, Таказов, Григорьев, Акбашев (Жабкин, 81), Сутормин, Кабутов, Бочков (Букия, 88), Газзаев (Шалаев, 46), Бабырь (Веркашанский, 74).

"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Зотов (Гоцук, 90+2), Ятченко, Чочиев (Ланин, 46), Башкиров, Мияйлович, Кленкин (Ткачук, 78), Алиев, Корниленко, Самодин (Гаджибеков, 66).

Предупреждения: Бочков, 24. Мияйлович, 68. Григорьев, 81.
Теги: Крылья Советов Волгарь
Сегодня, 17:12
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