Игорь Шалимов: итоговый счет сути игры не отражает

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:4)."Итоговый счет сути игры не отражает. Игру предупредил первый гол. В матчах с такими командами мы часто пропускаем первыми. Во втором тайме мы владели инициативой, создали моменты, но при 0:2 тяжело перекрывать контратаки соперника. Когда тебе нужно отыгрываться, 2-3 атаки пропустишь. Они нас наказали за наши ошибки. Наша болезнь – это первый тайм. Было много невынужденных потерь. Со "Спартаком" так играть нельзя", - сказал Шалимов.