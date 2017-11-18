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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Игорь Шалимов: итоговый счет сути игры не отражает
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:4).
"Итоговый счет сути игры не отражает. Игру предупредил первый гол. В матчах с такими командами мы часто пропускаем первыми. Во втором тайме мы владели инициативой, создали моменты, но при 0:2 тяжело перекрывать контратаки соперника. Когда тебе нужно отыгрываться, 2-3 атаки пропустишь. Они нас наказали за наши ошибки. Наша болезнь – это первый тайм. Было много невынужденных потерь. Со "Спартаком" так играть нельзя", - сказал Шалимов.
"Итоговый счет сути игры не отражает. Игру предупредил первый гол. В матчах с такими командами мы часто пропускаем первыми. Во втором тайме мы владели инициативой, создали моменты, но при 0:2 тяжело перекрывать контратаки соперника. Когда тебе нужно отыгрываться, 2-3 атаки пропустишь. Они нас наказали за наши ошибки. Наша болезнь – это первый тайм. Было много невынужденных потерь. Со "Спартаком" так играть нельзя", - сказал Шалимов.
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