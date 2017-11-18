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Игорь Шалимов: итоговый счет сути игры не отражает

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:4).

"Итоговый счет сути игры не отражает. Игру предупредил первый гол. В матчах с такими командами мы часто пропускаем первыми. Во втором тайме мы владели инициативой, создали моменты, но при 0:2 тяжело перекрывать контратаки соперника. Когда тебе нужно отыгрываться, 2-3 атаки пропустишь. Они нас наказали за наши ошибки. Наша болезнь – это первый тайм. Было много невынужденных потерь. Со "Спартаком" так играть нельзя", - сказал Шалимов.
Сегодня, 19:36
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№9 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 19:53) #
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Игорь, будь мужиком...- подай в отставку... Путный набор исполнителей, разнуздайствует на поле.... Спартак заслуженно обул не организованную банду...
Регистрация: 28.12.2015
№8 Написал: цобцобэ Краснодар (Сегодня, 19:53) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Из 8 последних игр 6 проиграно, пора в отставку!

Цитата: СуперШтангист
С игроками/воспитанничками уровня смешного Краснодара любой

придурок, где ты видел воспитанников в этой игре? Обратитсь к санитарам)))


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Регистрация: 7.04.2015
№7 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 19:52) #
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online

С этой обороной Краснодару не светит. И уже давно.
Регистрация: 21.04.2009
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 19:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Итоговый счёт отражает проигрыш Краснодара
Регистрация: 17.05.2015
№5 Написал: Voland г.Москва (Сегодня, 19:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Отражает.


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Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007
№4 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 19:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
НЕ БУДУ ГОВОРИТЬ ПЛОХО ,КРАСНОДАР ПРОСРАЛ ПО ДЕЛУ ,ГРУБАЯ ИГРА КРАСНОДАРА ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ .
Регистрация: 8.05.2016
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:41) #
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Болеет за:
«Терек»
С игроками/воспитанничками уровня смешного Краснодара любой Клопп, Моуриньо или Гвардьола уже бы давно в зоне пердива были, великий Шалимов тащит команду на своём горбу в одиночку. Низкий ему за это поклон!
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 19:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ДА НУ! Игорек, ты бредишь…
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 19:38) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
ага, ну если суть игры такая, пропустили первыми и всё? импотенция? что нелогичного?

ну и оборона - это просто дно
Регистрация: 7.02.2010
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