Первая засуха тура. "Арсенал" и "Рубин" обошлись без голов

Чемпионат России



17 тур



Арсенал 0-0 Рубин





"Арсенал": Габулов, К. Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв (Александров, 82), Бурчану, Чаушич (Берхамов, 68), Джорджевич (Расич, 87).



"Рубин": Джанаев, Набиуллин, Гранат, Кудряшов, Сигурдссон, Сорокин, Камболов, М'Вила, Оздоев, Канунников (Лестьенн, 81), Жемалетдинов (Азмун, 71).



Предупреждения: Горбатенко, 29, Хагуш, 45 - Кудряшов, 43. Габулов, К. Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв (Александров, 82), Бурчану, Чаушич (Берхамов, 68), Джорджевич (Расич, 87).Джанаев, Набиуллин, Гранат, Кудряшов, Сигурдссон, Сорокин, Камболов, М'Вила, Оздоев, Канунников (Лестьенн, 81), Жемалетдинов (Азмун, 71).Горбатенко, 29, Хагуш, 45 - Кудряшов, 43.

Команда Курбана Бердыева продемонстрировала очень добротный футбол в городе пряников и самоваров, однако не реализовала свои моменты и вынуждена была довольствоваться ничьей.рассказывает о безголевом, но отнюдь небезынтересном поединке в Туле.Глядя в календарь РФПЛ накануне старта сезона, любой, кто более-менее разбирается в нашем футболе, наверняка сказал бы, что в матче "Арсенал" – "Рубин" фаворитом будут казанцы. Такой вывод казался абсолютно логичным. Но все, что произошло за предыдущие шестнадцать туров, заставило посмотреть на расклады совсем иначе.Накануне визита в Тулу подопечные Курбана Бердыева располагались на десятой позиции, имея отрыв всего в два очка от зоны плей-офф. А вот команда Миодрага Божовича шла седьмой, причем даже в случае поражения от "Рубина" оставалась выше представителей Татарстана, ибо у "оружейников" имелся гандикап в четыре пункта.Так здорово в элитном дивизионе "Арсенал" еще никогда не выступал, и в свете последних результатов ему впору было задуматься о борьбе за еврокубки. Это я, конечно, изображаю самый оптимистичный для туляков вариант, и вряд ли у них будут серьезные виды на попадание в зону ЛЕ. Тем не менее, на фоне хромающего по дистанции чемпионата казанского коллектива, который из восьми предыдущих поединков выиграл аж целый один, подшефные Божовича, набравшие отменную форму, точно смотрелись предпочтительнее.Кстати, статистика также говорила в пользу "пушкарей". Да, общее преимущество было на стороне "Рубина": +3=1-1. Вот только все свои виктории над тульской командой он добывал дома, а в городе самоваров и пряников даже не забивал – 0:0 и 0:1…А теперь забудьте все, что я написал выше. Как минимум, пока будете читать рассказ о первом тайме, поскольку он самым явным образом прошел по плану Бердыева.Правда, началось все с ошибки Джанаева, который выронил мяч после неопасного удара Ткачева. К счастью для Сослана, на подборе были только его партнеры.Но затем "Арсеналу" стало очень тяжко. Казанские футболисты активно прессинговали оппонентов на их половине поля и динамично перемещались во всех зонах, не позволяя "оружейникам" разыгрывать свои комбинации. Подопечные Миодрага Божовича, похоже, просто не понимали, что делать в такой ситуации, и вынуждены были пулять мяч вперед, однако к подобному раскладу "Рубин" был готов и множил на ноль все потуги соперника.В то же время гости, перехватив мяч, мгновенно переходили к наступлению и несколько раз вполне могли открыть счет.Например, Габулову пришлось выскакивать с линии, дабы опередить казанца, который уже готовился переправить мяч в сетку после скидки Канунникова. Один из перехватов завершился ударом Оздоева чуть выше дальней "девятки". А лучший шанс был у Жемалетдинова, которого в две передачи вывели на свидание с голкипером "Арсенала". В этом эпизоде следует отдать должное Сунзу, отчаянно гнавшемуся за форвардом "Рубина": замбиец не успевал, но заставил Рифата поторопиться, и тот выстрелил в "молоко".Еще один раз команда из столицы Татарстана оказалась близка к успеху, когда после подачи штрафного и выноса Набиуллин попытался пробить с подбора, мяч рикошетом улетел к линии вратарской, где его караулил Сигрудссон, однако исландец вместо удара в касание решил обработать мяч и подарил его Габулову.И только перед самым перерывом "Арсеналу" удалось перехватить инициативу. Видимо, казанцы немного подустали, из-за чего их прессинг ослаб, а в защите появились свободные зоны. Туляки этим едва не воспользовались, причем в центре внимания дважды оказывался Хагуш. Сначала он после скидки Комбарова от правого угла штрафной пальнул выше ворот, а чуть позже практически в том же месте рухнул на газон после встречи с Оздоевым. Честно говоря, попахивало пенальти, но свисток Владимира Сельдякова промолчал, и я, пожалуй, не решусь говорить, что он точно был неправ.Во втором тайме рисунок игры изменился. Теперь уже "Рубин" владел серьезным территориальным перевесом и практически все время гостил поблизости от владений Габулова. Иногда "Арсеналу" удавалось отодвинуть основной театр действий от своих ворот, но длились такие промежутки недолго.Не изменилось только одно: подопечные Бердыева продолжали атаковать значительно острее соперника. Оздоев снова ударил мимо, но в этот раз мяч прошел совсем близко от штанги. Жемалетдинов после подачи Кудряшова (сегодня Федору довелось играть на совершенно непривычной для него позиции правого защитника, и можно сказать, что новый опыт у российского сборника вышел удачным) головой пробил чуть выше ворот. А когда Набиуллин прострелил с противоположного края, Канунников банально не попал по мячу, находясь в убойной позиции.Наставник "Рубина" явственно хотел уехать домой с тремя очками. Он провел перестановки среди атакующих игроков своей команды, выпустив на поле Азмуна с Лестьенном, стараясь добиться-таки результата. Но Сердар и Максим ничем по-настоящему интересным не запомнился. Разве что иранец имел шанс заработать пенальти, когда Хагуш в борьбе с ним выбил мяч рукой, однако Владимир Сельдяков и в этой ситуации решил не указывать на "точку". Очередной спорный момент, в коем придется довериться арбитру.Что же касается Азмуна, то, боюсь, скоро терпение Бердыева начнет подходить к концу. Шестнадцатый раз в текущем чемпионате Сердар вышел на поле и снова покинул его без гола. Показатель для нападающего просто катастрофический.Как и до перерыва, "Арсеналу" снова удалось активизироваться на финише тайма. Именно тогда у туляков была, пожалуй, лучшая возможность вырвать, прямо скажем, не очень заслуженную победу. До того во второй половине хозяева отметились лишь контратакой, которую не сумел завершить Джорджевич: черногорец уже вроде бы остался наедине с голкипером, но Набиуллин все-таки настиг Луку и в чистом подкате выбил мяч у него из-под ног.А на 88-й минуте Джанаев продемонстрировал всем, почему Бердыев начал делать ставку на него, усадив в запас казанского ветерана Рыжикова. Гости плохо сыграли на подборе перед своей штрафной, никто из них не помешал Горбатенко, и тот метров с 14-ти очень здорово пробил низом. Мяч, вращаясь, направился точно в левый угол, но вратарь в отличном броске дотянулся до него и выручил "Рубин".Именно так. Сегодня подопечные Курбана Бекиевича были и по игре лучше, и моментов создали гораздо больше. Так что именно они наверняка недовольны результатом в большей степени. Тем более, в столице Татарстана, полагаю, до сих пор мечтают о Лиге Европы, а чтобы туда попасть, нужно побеждать. Тем не менее, в Туле "Рубин" показал, что работа идет, и, возможно, уже весной мы увидим гораздо более сильную команду.Ну а с "Арсеналом", пожалуй, произошло то, что и должно было произойти. При том кадровом потенциале, который имеется под рукой у Миодрага Божовича, демонстрировать футбол высокого качества на очень больших турнирных отрезках крайне сложно. Спад был ожидаемым, так что "оружейники" вполне могут порадоваться тому, что он не привел к поражению. Добавили себе балл в таблицу – и хорошо.И вновь "Рубин" не сумел забить в Туле…