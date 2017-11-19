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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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16:42
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
10:21
Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах (4)
Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах (4)
"Зенит-2" потерпел второе поражение подряд
"Зенит-2" на выезде проиграл "Тамбову" (1:3) в матче 24-го тура первенства ФНЛ.
ФНЛ
24-й тур
"Тамбов" (Тамбов) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 3:1
Голы: Гультяев, 13 (1:0). Шевчук, 24 (2:0). Шляков, 31 (3:0). Сиротов, 36 (3:1).
Нереализованный пенальти: Шевчук, 63 (вратарь)
"Тамбов": Смирнов, Гультяев, Быстров, Горбатюк (Михалев, 87), Шляков, Дутов, Скворцов (Игнатович, 66), Мурнин, Шевчук (Рыжков, 69), Чернышов (Трусевич, 78), Часовских.
"Зенит-2": Кизеев, Карпов, Зуев, Каккоев, Пенчиков, Запрягаев (Иванов, 67), Сиротов, Плетнев (Андреев, 61), Богаев, Камышев (Лесовой, 80), Прудников (Некрасов, 69).
Предупреждения: Быстров, 37. Каккоев, 54. Игнатович, 72. Рыжков, 75.
ФНЛ
24-й тур
"Тамбов" (Тамбов) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 3:1
Голы: Гультяев, 13 (1:0). Шевчук, 24 (2:0). Шляков, 31 (3:0). Сиротов, 36 (3:1).
Нереализованный пенальти: Шевчук, 63 (вратарь)
"Тамбов": Смирнов, Гультяев, Быстров, Горбатюк (Михалев, 87), Шляков, Дутов, Скворцов (Игнатович, 66), Мурнин, Шевчук (Рыжков, 69), Чернышов (Трусевич, 78), Часовских.
"Зенит-2": Кизеев, Карпов, Зуев, Каккоев, Пенчиков, Запрягаев (Иванов, 67), Сиротов, Плетнев (Андреев, 61), Богаев, Камышев (Лесовой, 80), Прудников (Некрасов, 69).
Предупреждения: Быстров, 37. Каккоев, 54. Игнатович, 72. Рыжков, 75.
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