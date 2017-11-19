Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мыслями после матча 17-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1) ."Наверное, сегодня "Анжи" не заслужил больше того, что получил. Поражение нужно принять. "Локомотив" сыграл на опыте. Они действуют на ошибках соперника, а не на позиционных атаках.Пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, "стандарты", удар в перекладину. Но одна ошибка привела к голу. Во втором тайме попытались изменить ситуацию. Нужно понимать, что "Локомотив" организован в обороне и остро контратакует. У нас не получалась игра на последней трети поля соперника, не получалось создавать голевые моменты. Поэтому мы приняли решение немного упростить, играть за спину", – сказал Скрипченко.