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Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мыслями после матча 17-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1) .

"Наверное, сегодня "Анжи" не заслужил больше того, что получил. Поражение нужно принять. "Локомотив" сыграл на опыте. Они действуют на ошибках соперника, а не на позиционных атаках.

Пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, "стандарты", удар в перекладину. Но одна ошибка привела к голу. Во втором тайме попытались изменить ситуацию. Нужно понимать, что "Локомотив" организован в обороне и остро контратакует. У нас не получалась игра на последней трети поля соперника, не получалось создавать голевые моменты. Поэтому мы приняли решение немного упростить, играть за спину", – сказал Скрипченко.
Теги: Скрипченко Анжи Локомотив
Сегодня, 16:42
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Як вообще одеревенел до состояния Побревняка


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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