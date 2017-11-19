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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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16:42
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
10:21
Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах (4)
Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах (4)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу
Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мыслями после матча 17-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1) .
"Наверное, сегодня "Анжи" не заслужил больше того, что получил. Поражение нужно принять. "Локомотив" сыграл на опыте. Они действуют на ошибках соперника, а не на позиционных атаках.
Пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, "стандарты", удар в перекладину. Но одна ошибка привела к голу. Во втором тайме попытались изменить ситуацию. Нужно понимать, что "Локомотив" организован в обороне и остро контратакует. У нас не получалась игра на последней трети поля соперника, не получалось создавать голевые моменты. Поэтому мы приняли решение немного упростить, играть за спину", – сказал Скрипченко.
"Наверное, сегодня "Анжи" не заслужил больше того, что получил. Поражение нужно принять. "Локомотив" сыграл на опыте. Они действуют на ошибках соперника, а не на позиционных атаках.
Пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, "стандарты", удар в перекладину. Но одна ошибка привела к голу. Во втором тайме попытались изменить ситуацию. Нужно понимать, что "Локомотив" организован в обороне и остро контратакует. У нас не получалась игра на последней трети поля соперника, не получалось создавать голевые моменты. Поэтому мы приняли решение немного упростить, играть за спину", – сказал Скрипченко.
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