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Леонид Кучук: могли и выиграть, и проиграть

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук рассказал о матче 17-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0).

"Неоднозначный результат. Могли и выиграть, и проиграть. Обычно за минуту до окончания компенсированного времени пенальти - это поражение. Мы оказывали давление на соперника, он использовал все свои возможности. Игра была обоюдоострой", - сказал Кучук в эфире канала "Наш футбол".
Теги: Кучук Ростов Амкар
Сегодня, 19:14
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