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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Леонид Кучук: могли и выиграть, и проиграть
Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук рассказал о матче 17-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0).
"Неоднозначный результат. Могли и выиграть, и проиграть. Обычно за минуту до окончания компенсированного времени пенальти - это поражение. Мы оказывали давление на соперника, он использовал все свои возможности. Игра была обоюдоострой", - сказал Кучук в эфире канала "Наш футбол".
"Неоднозначный результат. Могли и выиграть, и проиграть. Обычно за минуту до окончания компенсированного времени пенальти - это поражение. Мы оказывали давление на соперника, он использовал все свои возможности. Игра была обоюдоострой", - сказал Кучук в эфире канала "Наш футбол".
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