Леонид Кучук: могли и выиграть, и проиграть

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук рассказал о матче 17-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0)."Неоднозначный результат. Могли и выиграть, и проиграть. Обычно за минуту до окончания компенсированного времени пенальти - это поражение. Мы оказывали давление на соперника, он использовал все свои возможности. Игра была обоюдоострой", - сказал Кучук в эфире канала "Наш футбол".