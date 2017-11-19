Леонид Кучук : "Ростов" хочет выйти из этой ямы

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук прокомментировал ничью в матче с пермским "Амкаром" в рамках 17-го тура чемпионата России.- Я хорошо считаю,спасибо. -И в большинстве этих матчей - беззубая предсказуемая тактика, отсутстие моментов, даже со стандартов. Почему неубедительно выглядит команда и отрабатывается ли это все на тренировках? -Тактику и стандарты отрабатываем. Как атакующие, также и оборонительные. Просматриваем все игры соперников. Но трудно взломать, когда десять человек сидят в обороне, Рывки, единоборства - этим характеризуется готовность игроков и команды. Я могу дать расклад по каждому игроку, команда очень хотела выиграть. Была реальная боевая игра. Нам не хватает обострения перед линией защиты. Вы думаете, что мы ничего не делаем. Все знают как тренировать, а также как играть однако играют и тренируют немногие. Это философия и наука, уже футбол становится наукой.- Не могу упрекнуть команду в нежелании либо беззубости. Настолько хотят выиграть, что это становится психологическим тормозом. У любой команды есть такой отрезок, который нужно перейти. "Амкар" - мощная команда антропометрически, часто выигрывает в гостях, хорошо использует стандарты. С ними нужно искать пространство, а его очень не хватает.- Не хочу обвинять Ингасона. Он до сих пор не промахивался с "точки". Раз взял мяч, значит был уверен. Ну Нигматуллин отгадал направление. Ну Баджо не реализовал решающий пенальти в финале. Это примеры психологии, иногда удачи.- Иногда команда действительно больше свободнее себя чувствует в гостях. Но я хочу поблагодарить команду и болельщиков, они здорово нас сегодня поддерживали. "Ростов" хочет выйти из этой ямы.