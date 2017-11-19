Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:28
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
18:22
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (3)
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (3)
16:42
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Леонид Кучук : "Ростов" хочет выйти из этой ямы
Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук прокомментировал ничью в матче с пермским "Амкаром" в рамках 17-го тура чемпионата России.
- Это уже 12-й матч без побед...
- Я хорошо считаю,спасибо. -
И в большинстве этих матчей - беззубая предсказуемая тактика, отсутстие моментов, даже со стандартов. Почему неубедительно выглядит команда и отрабатывается ли это все на тренировках? -
Тактику и стандарты отрабатываем. Как атакующие, также и оборонительные. Просматриваем все игры соперников. Но трудно взломать, когда десять человек сидят в обороне, Рывки, единоборства - этим характеризуется готовность игроков и команды. Я могу дать расклад по каждому игроку, команда очень хотела выиграть. Была реальная боевая игра. Нам не хватает обострения перед линией защиты. Вы думаете, что мы ничего не делаем. Все знают как тренировать, а также как играть однако играют и тренируют немногие. Это философия и наука, уже футбол становится наукой.
- Чего тогда не хватило сегодня?
- Не могу упрекнуть команду в нежелании либо беззубости. Настолько хотят выиграть, что это становится психологическим тормозом. У любой команды есть такой отрезок, который нужно перейти. "Амкар" - мощная команда антропометрически, часто выигрывает в гостях, хорошо использует стандарты. С ними нужно искать пространство, а его очень не хватает.
- Незабитые пенальти, которые уже стали серьезной проблемой для команды...
- Не хочу обвинять Ингасона. Он до сих пор не промахивался с "точки". Раз взял мяч, значит был уверен. Ну Нигматуллин отгадал направление. Ну Баджо не реализовал решающий пенальти в финале. Это примеры психологии, иногда удачи.
- у "Ростова" худшие в лиге показатели по игре дома. Вам удобнее на выезде?
- Иногда команда действительно больше свободнее себя чувствует в гостях. Но я хочу поблагодарить команду и болельщиков, они здорово нас сегодня поддерживали. "Ростов" хочет выйти из этой ямы.
Rusfootball.info
- Это уже 12-й матч без побед...
- Я хорошо считаю,спасибо. -
И в большинстве этих матчей - беззубая предсказуемая тактика, отсутстие моментов, даже со стандартов. Почему неубедительно выглядит команда и отрабатывается ли это все на тренировках? -
Тактику и стандарты отрабатываем. Как атакующие, также и оборонительные. Просматриваем все игры соперников. Но трудно взломать, когда десять человек сидят в обороне, Рывки, единоборства - этим характеризуется готовность игроков и команды. Я могу дать расклад по каждому игроку, команда очень хотела выиграть. Была реальная боевая игра. Нам не хватает обострения перед линией защиты. Вы думаете, что мы ничего не делаем. Все знают как тренировать, а также как играть однако играют и тренируют немногие. Это философия и наука, уже футбол становится наукой.
- Чего тогда не хватило сегодня?
- Не могу упрекнуть команду в нежелании либо беззубости. Настолько хотят выиграть, что это становится психологическим тормозом. У любой команды есть такой отрезок, который нужно перейти. "Амкар" - мощная команда антропометрически, часто выигрывает в гостях, хорошо использует стандарты. С ними нужно искать пространство, а его очень не хватает.
- Незабитые пенальти, которые уже стали серьезной проблемой для команды...
- Не хочу обвинять Ингасона. Он до сих пор не промахивался с "точки". Раз взял мяч, значит был уверен. Ну Нигматуллин отгадал направление. Ну Баджо не реализовал решающий пенальти в финале. Это примеры психологии, иногда удачи.
- у "Ростова" худшие в лиге показатели по игре дома. Вам удобнее на выезде?
- Иногда команда действительно больше свободнее себя чувствует в гостях. Но я хочу поблагодарить команду и болельщиков, они здорово нас сегодня поддерживали. "Ростов" хочет выйти из этой ямы.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.