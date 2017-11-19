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"Валенсия" взяла верх над "Эспаньолом"

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Валенсия" в гостях одержала победу над "Эспаньолом".

Чемпионат Испании

12 тур

"Эспаньол" - "Валенсия" 0:2

Голы: Кондогбиа, 67, Лоренсо, 83

"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Налдо, Санчес, Дардер, Лопес, Фуэго, Пьятти (Перес, 73), Баптистау (Хурадо, 15), Морено, Гарсия

"Валенсия": Нето, Монтойя, Латорре (Гуэдеш, 60), Мурильо (Гарай, 66), Паулиста, Гайя, Кондогбиа, Перейра (Солер, 80), Парехо, Родриго, Лоренсо

Предупреждения: Мурильо, 29, Латорре, 49, Монтойя, 50, Перейра, 78
Теги: Валенсия Эспаньол
Сегодня, 20:23
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:35) #
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ЦСКА
PanoV - ты сам знаешь - мои поздравления!)приятно удивляют)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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