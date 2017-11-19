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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Валенсия" взяла верх над "Эспаньолом"
В матче 12-го тура чемпионата Испании "Валенсия" в гостях одержала победу над "Эспаньолом".
Чемпионат Испании
12 тур
"Эспаньол" - "Валенсия" 0:2
Голы: Кондогбиа, 67, Лоренсо, 83
"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Налдо, Санчес, Дардер, Лопес, Фуэго, Пьятти (Перес, 73), Баптистау (Хурадо, 15), Морено, Гарсия
"Валенсия": Нето, Монтойя, Латорре (Гуэдеш, 60), Мурильо (Гарай, 66), Паулиста, Гайя, Кондогбиа, Перейра (Солер, 80), Парехо, Родриго, Лоренсо
Предупреждения: Мурильо, 29, Латорре, 49, Монтойя, 50, Перейра, 78
Чемпионат Испании
12 тур
"Эспаньол" - "Валенсия" 0:2
Голы: Кондогбиа, 67, Лоренсо, 83
"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Налдо, Санчес, Дардер, Лопес, Фуэго, Пьятти (Перес, 73), Баптистау (Хурадо, 15), Морено, Гарсия
"Валенсия": Нето, Монтойя, Латорре (Гуэдеш, 60), Мурильо (Гарай, 66), Паулиста, Гайя, Кондогбиа, Перейра (Солер, 80), Парехо, Родриго, Лоренсо
Предупреждения: Мурильо, 29, Латорре, 49, Монтойя, 50, Перейра, 78
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