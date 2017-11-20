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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В первую очередь, «спартаковцы». Сборная лучших игроков 17-го тура
Выделяем атакующий дуэт действующего чемпиона России, что провёл в Краснодаре потрясающий матч, а также нового голеадора московского ЦСКА и парней из лидирующего «Локомотива» в традиционной рубрике от Rusfootball.info
Артур Нигматуллин, «Амкар»
Противостояние пермяков и дончан получилось довольно скупым на опасные моменты, но показать себя голкиперу гостей всё равно удалось. Назначенный за нарушение Мильковича на Гацкане пенальти Артур потащил, - и пусть удар пришелся по центру, заслуги вратаря это не умаляет. Артур не гадал, справился с нервами и принес своей команде довольно ценное выездное очко.
Сердар Таски, «Спартак»
В отличие от своего партнёра Георгии Джикии, Таски не допускал ошибок и действовал практически безошибочно. «Краснодар» забил один гол (как раз это и была одна из ошибок Джикии), но при этом практически не имел моментов в течение встречи. Наверное, близкая к образцовой игра центрального защитника.
Вилькер Анхель, «Ахмат»
Защитник забил единственный гол «Ахмата» и вообще провёл в целом неплохой матч. Грозненцы победить не смогли, во втором тайме своим результативным действием ответил Луценко, но если кого и следовало выделить из этой встречи, то это Анхеля.
Саломон Кверквелия, «Локомотив»
Лидер чемпионата России одержал в Махачкале очень непростую победу. Значимую роль сыграла и оборона, не позволившая хозяевам создать, по сути, ни одного полновесного момента. Особой надежностью выделялся Кверквелия, который вообще проводит очень неплохой сезон. Грузинский защитник «железнодорожников» - в топе на этой недели.
Денис Дедечко, «СКА-Хабаровск»
Несмотря на то, что хабаровские футболисты «армейское» дерби проиграли, держался дальневосточный клуб очень достойно. До последней десятиминутки было непонятно, смогут ли москвичи увезти три очка или нет. Одним из самых активных и полезных футболистов в составе хозяев был Денис Дедечко, забивший первый гол и принявший непосредственное участие в создании второго.
Понтус Вернблум, ЦСКА
А вот и главный герой первого матча этого тура. Вернблум не только был полезен в разрушении, несмотря на более атакующую позицию, но и в созидании швед преуспел. Понтус, забивающий довольно редко, сумел отличиться аж дважды, - и, естественно, стал главным творцом этой победы «красно-синих» москвичей.
Дмитрий Стоцкий, «Уфа»
Команда Сергея Семака даже без лидеров сумела уверенно победить «Урал» на своём поле. Победный гол оформил универсальный игрок, без которого уже довольно сложно представить «Уфу», Дмитрий Стоцкий. Кроме того, в довольно привычном для себя ключе проделал внушительный объем работы.
Квинси Промес, «Спартак»
Провёл удивительный матч в Краснодаре. Еще несколько таких матчей и Квинси стопроцентно уедет в топ-клуб. И не в английский середняк, а много выше. Но повторить такой класс будет непросто. Квинси разорвал оборону «быков», забил гол, отдал голевую передачу и принял участие в остальных взятиях ворот. Выглядело это, конечно, впечатляюще.
Олег Шатов, «Зенит»
Вернувшийся в состав питерцев россиянин в матче с «Тосно» сделал всё, чтобы закрепиться в основе. Для начала он заработал пенальти, которое реализовал Паредес, а затем ассистировал партнёру Далеру Кузяеву. Первые два мяча были сделаны с его непосредственным участием, после чего разгром «Тосно» для партнёров Олега стало делом куда более простым.
Алексей Миранчук, «Локомотив»
Новоиспеченная звезда сборной России продолжает прогрессировать и приносить пользу своему клубу практически в каждом матче. Гостевая встреча с «Анжи» не стала исключением. Алексей забил единственный гол этого матча, который, само собой, стал победным. «Локомотив», не позволивший Питеру нивелировать отставание, продолжает идти первым и во многом, это заслуга именно Миранчука.
Луис Адриано, «Спартак»
Еще один «краснодарский» герой. Действовал не так ярко, как Промес, но всё равно провёл выдающийся матч. В результативном плане он даже превзошел голландца – два забитых мяча плюс ассист. Вторая главная футбольная личность прошедших выходных. Надеемся, что с «Марибором» во вторник они сыграют так же классно.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Артур Нигматуллин, «Амкар»
Противостояние пермяков и дончан получилось довольно скупым на опасные моменты, но показать себя голкиперу гостей всё равно удалось. Назначенный за нарушение Мильковича на Гацкане пенальти Артур потащил, - и пусть удар пришелся по центру, заслуги вратаря это не умаляет. Артур не гадал, справился с нервами и принес своей команде довольно ценное выездное очко.
Сердар Таски, «Спартак»
В отличие от своего партнёра Георгии Джикии, Таски не допускал ошибок и действовал практически безошибочно. «Краснодар» забил один гол (как раз это и была одна из ошибок Джикии), но при этом практически не имел моментов в течение встречи. Наверное, близкая к образцовой игра центрального защитника.
Вилькер Анхель, «Ахмат»
Защитник забил единственный гол «Ахмата» и вообще провёл в целом неплохой матч. Грозненцы победить не смогли, во втором тайме своим результативным действием ответил Луценко, но если кого и следовало выделить из этой встречи, то это Анхеля.
Саломон Кверквелия, «Локомотив»
Лидер чемпионата России одержал в Махачкале очень непростую победу. Значимую роль сыграла и оборона, не позволившая хозяевам создать, по сути, ни одного полновесного момента. Особой надежностью выделялся Кверквелия, который вообще проводит очень неплохой сезон. Грузинский защитник «железнодорожников» - в топе на этой недели.
Денис Дедечко, «СКА-Хабаровск»
Несмотря на то, что хабаровские футболисты «армейское» дерби проиграли, держался дальневосточный клуб очень достойно. До последней десятиминутки было непонятно, смогут ли москвичи увезти три очка или нет. Одним из самых активных и полезных футболистов в составе хозяев был Денис Дедечко, забивший первый гол и принявший непосредственное участие в создании второго.
Понтус Вернблум, ЦСКА
А вот и главный герой первого матча этого тура. Вернблум не только был полезен в разрушении, несмотря на более атакующую позицию, но и в созидании швед преуспел. Понтус, забивающий довольно редко, сумел отличиться аж дважды, - и, естественно, стал главным творцом этой победы «красно-синих» москвичей.
Дмитрий Стоцкий, «Уфа»
Команда Сергея Семака даже без лидеров сумела уверенно победить «Урал» на своём поле. Победный гол оформил универсальный игрок, без которого уже довольно сложно представить «Уфу», Дмитрий Стоцкий. Кроме того, в довольно привычном для себя ключе проделал внушительный объем работы.
Квинси Промес, «Спартак»
Провёл удивительный матч в Краснодаре. Еще несколько таких матчей и Квинси стопроцентно уедет в топ-клуб. И не в английский середняк, а много выше. Но повторить такой класс будет непросто. Квинси разорвал оборону «быков», забил гол, отдал голевую передачу и принял участие в остальных взятиях ворот. Выглядело это, конечно, впечатляюще.
Олег Шатов, «Зенит»
Вернувшийся в состав питерцев россиянин в матче с «Тосно» сделал всё, чтобы закрепиться в основе. Для начала он заработал пенальти, которое реализовал Паредес, а затем ассистировал партнёру Далеру Кузяеву. Первые два мяча были сделаны с его непосредственным участием, после чего разгром «Тосно» для партнёров Олега стало делом куда более простым.
Алексей Миранчук, «Локомотив»
Новоиспеченная звезда сборной России продолжает прогрессировать и приносить пользу своему клубу практически в каждом матче. Гостевая встреча с «Анжи» не стала исключением. Алексей забил единственный гол этого матча, который, само собой, стал победным. «Локомотив», не позволивший Питеру нивелировать отставание, продолжает идти первым и во многом, это заслуга именно Миранчука.
Луис Адриано, «Спартак»
Еще один «краснодарский» герой. Действовал не так ярко, как Промес, но всё равно провёл выдающийся матч. В результативном плане он даже превзошел голландца – два забитых мяча плюс ассист. Вторая главная футбольная личность прошедших выходных. Надеемся, что с «Марибором» во вторник они сыграют так же классно.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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