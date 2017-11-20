Гильерме не поможет "Локомотиву" до конца года

Вратарь "Локомотива" Гильерме не сможет сыграть в осенней части сезона, его травма оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее.Страж ворот "Локо" повредил сухожилие прямой мышцы бедра в матче Лиги Европы с "Шерифом" (1:2). Гильерме теперь сможет сыграть за железнодорожников только во время зимних сборов.