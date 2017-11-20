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Марек Сухи: пока у "Спартака" есть шанс в Лиге чемпионов, нужно биться до последнего

Капитан "Базеля" Марек Сухи дал оценку выступлению своего бывшего клуба - "Спартака" в Лиге чемпионов.

– За день до игры с ЦСКА в Москве играли "Спартак" и "Севилья". Не было мысли отпроситься и съездить поддержать бывший клуб?

– Я понимал, что у нас на следующий день важнейший матч, и свободного времени не было. Так что на стадион я, конечно, и не думал ехать. Но я смотрел матч по телевизору и болел за "Спартак". Ребята очень порадовали. Была очень интересная игра – историческая!

– Как оцените перспективы "Спартака" на выход из группы?

– Думаю, шансы есть, хотя будет сложно. Нужно обязательно обыгрывать "Марибор" дома и стараться добиться нужного результата с "Ливерпулем". Пока есть шанс, нужно биться до последнего, – передают слова Сухи "Известия".
Теги: Сухи Спартак
Сегодня, 11:31
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