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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Марек Сухи: пока у "Спартака" есть шанс в Лиге чемпионов, нужно биться до последнего
Капитан "Базеля" Марек Сухи дал оценку выступлению своего бывшего клуба - "Спартака" в Лиге чемпионов.
– За день до игры с ЦСКА в Москве играли "Спартак" и "Севилья". Не было мысли отпроситься и съездить поддержать бывший клуб?
– Я понимал, что у нас на следующий день важнейший матч, и свободного времени не было. Так что на стадион я, конечно, и не думал ехать. Но я смотрел матч по телевизору и болел за "Спартак". Ребята очень порадовали. Была очень интересная игра – историческая!
– Как оцените перспективы "Спартака" на выход из группы?
– Думаю, шансы есть, хотя будет сложно. Нужно обязательно обыгрывать "Марибор" дома и стараться добиться нужного результата с "Ливерпулем". Пока есть шанс, нужно биться до последнего, – передают слова Сухи "Известия".
– За день до игры с ЦСКА в Москве играли "Спартак" и "Севилья". Не было мысли отпроситься и съездить поддержать бывший клуб?
– Я понимал, что у нас на следующий день важнейший матч, и свободного времени не было. Так что на стадион я, конечно, и не думал ехать. Но я смотрел матч по телевизору и болел за "Спартак". Ребята очень порадовали. Была очень интересная игра – историческая!
– Как оцените перспективы "Спартака" на выход из группы?
– Думаю, шансы есть, хотя будет сложно. Нужно обязательно обыгрывать "Марибор" дома и стараться добиться нужного результата с "Ливерпулем". Пока есть шанс, нужно биться до последнего, – передают слова Сухи "Известия".
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