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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Самедов: "Спартак" мечтает о плей-офф Лиги чемпионов
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался относительно выступления красно-белых в Лиге чемпионов.
– Можете описать эмоции от участия со «Спартаком» в Лиге чемпионов?
– Чувства незабываемые, ведь это лучшее, что только может быть в клубном футболе. Играть в Лиге чемпионов – мечта для каждого футболиста. Это очень важный турнир для московского «Спартака», – подчеркнул Самедов. – Еще лет 15-20 назад «Спартак» постоянно играл в нем и добивался хороших результатов. Сейчас он вернулся. Это большой клуб и должен выступать в Лиге чемпионов каждый год.
– Делает ли участие в Лиге чемпионов «Спартак» сильнее?
– Думаю, да. Если ты играешь в Лиге чемпионов, то это уже уровень запредельный. Такой футбол требует от тебя наивысшего уровня конкурентоспособности, и ты действительно растешь. Это помогает развиваться каждому футболисту.
– Изменились ли цели «Спартака» в Лиге чемпионов?
– Все команды хотят выйти из группы. Понятно, что в случае третьего места ты продолжаешь участие в Лиге Европы, но такой клуб, как «Спартак», все футболисты и болельщики мечтают о выходе в плей-офф Лиги чемпионов.
УЕФА
– Можете описать эмоции от участия со «Спартаком» в Лиге чемпионов?
– Чувства незабываемые, ведь это лучшее, что только может быть в клубном футболе. Играть в Лиге чемпионов – мечта для каждого футболиста. Это очень важный турнир для московского «Спартака», – подчеркнул Самедов. – Еще лет 15-20 назад «Спартак» постоянно играл в нем и добивался хороших результатов. Сейчас он вернулся. Это большой клуб и должен выступать в Лиге чемпионов каждый год.
– Делает ли участие в Лиге чемпионов «Спартак» сильнее?
– Думаю, да. Если ты играешь в Лиге чемпионов, то это уже уровень запредельный. Такой футбол требует от тебя наивысшего уровня конкурентоспособности, и ты действительно растешь. Это помогает развиваться каждому футболисту.
– Изменились ли цели «Спартака» в Лиге чемпионов?
– Все команды хотят выйти из группы. Понятно, что в случае третьего места ты продолжаешь участие в Лиге Европы, но такой клуб, как «Спартак», все футболисты и болельщики мечтают о выходе в плей-офф Лиги чемпионов.
УЕФА
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