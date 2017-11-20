Александр Самедов: "Спартак" мечтает о плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался относительно выступления красно-белых в Лиге чемпионов.– Чувства незабываемые, ведь это лучшее, что только может быть в клубном футболе. Играть в Лиге чемпионов – мечта для каждого футболиста. Это очень важный турнир для московского «Спартака», – подчеркнул Самедов. – Еще лет 15-20 назад «Спартак» постоянно играл в нем и добивался хороших результатов. Сейчас он вернулся. Это большой клуб и должен выступать в Лиге чемпионов каждый год.– Думаю, да. Если ты играешь в Лиге чемпионов, то это уже уровень запредельный. Такой футбол требует от тебя наивысшего уровня конкурентоспособности, и ты действительно растешь. Это помогает развиваться каждому футболисту.– Все команды хотят выйти из группы. Понятно, что в случае третьего места ты продолжаешь участие в Лиге Европы, но такой клуб, как «Спартак», все футболисты и болельщики мечтают о выходе в плей-офф Лиги чемпионов.