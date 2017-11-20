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Юрий Семин : мемы про мой возраст придумывают дилетанты, мне совсем не обидно

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал шутки в интернете в свой адрес.

- В Интернете популярен мем: «Нашему футболу уже больше 25 лет, а наверху тренер все тот же». Это футбол стоит на месте, или тренер идет в ногу со временем?

- Тот, кто работает в футболе, всегда развивается. Рядом постоянно молодые ребята, много игроков из разных стран со своими идеями, пониманием жизни. Ты впитываешь это новое и оттого не стоишь на месте. Сейчас знаю гораздо больше, чем знал десять лет назад, в плане психологии, тренировочного процесса. Способен сопоставить методики Лобановского, Бескова и сегодняшние веяния. А подобные мемы придумывают дилетанты, которые хотят поднять свою значимость: рядом с фамилией Семина прозвучат и их имена.

- Обидно, когда намекают на ваш возраст?

- Совсем не обидно! Чувствую себя великолепно – так же, как 15-20 лет назад. Ежедневно делаю зарядку, выхожу с игроками на тренировку. Это девушкам нетактично говорить о возрасте. А я мужчина в полном соку.

- Новые тренерские веяния помогают вам развиваться?

- Конечно. К счастью, у нас появляется много интересных молодых специалистов: Тихонов, Аленичев, Евдокимов, который сейчас уехал работать в Казахстан. Они любят свою профессию, хотя та бывает изменчивой. Иной раз работаешь очень далеко, а потом вдруг оказываешься в сильном клубе. Подобная история была с Газзаевым. Он работал во Владикавказе во второй лиге, а потом выиграл с ЦСКА Кубок УЕФА. Или вспомнить меня: поехал в Душанбе, а оттуда вернулся в любимый «Локомотив». Люди не должны сидеть, рассуждая: «Я играл за «Спартак», «Динамо» или ЦСКА и теперь жду приглашения в эту же команду». Можно не дождаться.

- Вам жаль, что Газзаев давно не тренирует?

- Очень жаль. Этот человек много сделал для советского и российского футбола. И у него остается немало сил, чтобы тренировать. Не сомневаюсь, с Газзаевым любая команда боролась бы за первые места в России и дала бы бой на международной арене. У него есть характер, победный дух. То же касается и Романцева. Его «Спартак» после Бескова показывал футбол, который сегодня присущ «Барселоне». Просто в каталонском клубе он более совершенен, там более квалифицированные игроки. Неслучайно многие вспоминают спартаковские «стеночки». Вот и Месси в недавнем матче с Россией, получая мяч перед штрафной, всегда искал такую возможность. И это у аргентинцев еще не было забеганий, которыми славился «Спартак».

Советский спорт
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 13:19
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№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 13:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
запарили уже конебомжи гнать на Палыча
Регистрация: 24.11.2008
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