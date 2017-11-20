Опрос:

Новости партнеров

Мануэл Фернандеш: поставил бы на "Бенфику" в матче с ЦСКА, но, думаю, что им будет сложно

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов между ЦСКА и "Бенфикой".

"Если бы мне пришлось делать ставку, я бы поставил на "Бенфику", но думаю, что им будет сложно двигаться дальше. Думаю, им придётся сложно, а ЦСКА будет доминирующей командой.

У "Бенфики" несколько лет играет один и тот же состав, и это добавляет проблем. Они нуждаются в переменах. В обороне по-прежнему играют футболисты, которым по 35 лет, есть проблемы в атаке в матчах против более слабых команд", - передает слова Фернандеш "Чемпионат" со ссылкой на Noticias ao Minuto.
Теги: Фернандеш Бенфика ЦСКА
Сегодня, 13:38
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.