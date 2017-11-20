Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:51
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
09:22
Александр Кержаков: сниму бутсы с гвоздя, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда
Александр Кержаков: сниму бутсы с гвоздя, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда
Вчера, 23:49
"Вердер" одержал победу над "Ганновером"
"Вердер" одержал победу над "Ганновером"
Вчера, 23:43
Серхио Рамос: я бы тысячу раз истек кровью за эмблему "Реала" (1)
Серхио Рамос: я бы тысячу раз истек кровью за эмблему "Реала" (1)
Вчера, 23:16
Артем Дзюба провёл сотый матч за "Зенит" (3)
Артем Дзюба провёл сотый матч за "Зенит" (3)
Вчера, 22:32
Георгий Джикия: Ананидзе вернулся править (5)
Георгий Джикия: Ананидзе вернулся править (5)
Мануэл Фернандеш: поставил бы на "Бенфику" в матче с ЦСКА, но, думаю, что им будет сложно
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов между ЦСКА и "Бенфикой".
"Если бы мне пришлось делать ставку, я бы поставил на "Бенфику", но думаю, что им будет сложно двигаться дальше. Думаю, им придётся сложно, а ЦСКА будет доминирующей командой.
У "Бенфики" несколько лет играет один и тот же состав, и это добавляет проблем. Они нуждаются в переменах. В обороне по-прежнему играют футболисты, которым по 35 лет, есть проблемы в атаке в матчах против более слабых команд", - передает слова Фернандеш "Чемпионат" со ссылкой на Noticias ao Minuto.
"Если бы мне пришлось делать ставку, я бы поставил на "Бенфику", но думаю, что им будет сложно двигаться дальше. Думаю, им придётся сложно, а ЦСКА будет доминирующей командой.
У "Бенфики" несколько лет играет один и тот же состав, и это добавляет проблем. Они нуждаются в переменах. В обороне по-прежнему играют футболисты, которым по 35 лет, есть проблемы в атаке в матчах против более слабых команд", - передает слова Фернандеш "Чемпионат" со ссылкой на Noticias ao Minuto.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.